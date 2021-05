Frigir bilder av ranere – ønsker tips

Politiet frigir bilder av ranerne på Helsfyr i Oslo, i håp om at det kan føre til at de finner gjerningspersonene.

Et postkontor på Helsfyr i Oslo ble ranet i morgentimene lørdag.

– To ansatte stilte opp på jobb og utenfor lokalet ble de møtt av tre personer som hadde ventet på dem. De ansatte ble truet med pistol, og tvunget til å åpne og gå inn i lokalet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

BIL: Politiet skriver at ranerne brukte denne bilen.

Gjerningspersonene tvang de ansatte til å åpne en safe, og stakk ifra stedet med et pengebeløp. Ingen av gjerningspersonene er pågrepet.

Lørdag kveld frigir politiet bilder av gjerningspersonene og bilen deres, med mål om å få tips om saken som kan føre dem til de ansvarlige bak ranet.

Politiet ber om at tips om saken sendes ved hjelp av denne linken: https://tips.politiet.no/oslo.

GJERNINGSMANN 1: Dette er èn av de tre gjerningsmennene som politiet etterlyser. Foto: Politiet

Ran

Politiet skriver også at de tror at de tror at gjerningsmennene har stjålet bilskiltene på bilen, da det ble stjålet et par skilter kvelden før i nærheten av stedet hvor ranet ble begått.

STJÅLNE SKILTER: Politiet skriver at det ble stjålet bilskilter ved punktet til høyre i kartet kvelden før ranet på Helsfyr, som skjedde ved punktet til venstre i kartet. Foto: Politiet

Politiet har gitt følgende beskrivelse av de tre mennene:

Den ene mannen er anslått til å være mellom 50 og 55 år og mellom 175 og 185 centimeter høy. Mannen skal være av østeuropeisk opprinnelse. Han var skallet og hadde bart. Han var iført en grønn jakke, lysebrun bukse og hadde sort paraply.

Den andre mannen er anslått å være cirka 60 år. Han hadde på seg en sort jakke med sort hette. Mannen haltet og var dårlig til beins. Han hadde hvitt fippskjegg.

Den tredje mannen har ikke politiet fått en detaljert beskrivelse av. Vedkommende var iført mørke klær.

GJERNINGSMANN 2: Dette er den andre gjerningsmannen som politiet etterlyser. Foto: Politiet

Psykisk påkjenning

De ansatte ved postkontoret ble ikke fysisk skadd.

– Men de har blitt truet, så det er selvfølgelig en hard psykisk påvirkning i forbindelse med et ran. De to ansatte blir ivaretatt av helse, sier Pedersen.

Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen, beskrev hendelsen som å være trist.

– Det er heldigvis lenge siden noe slikt har skjedd. Våre ansatte som er berørt blir fulgt opp tett, sier han.

Pettersen ønsker ikke gi noen ytterligere kommentar og henviser til politiet.