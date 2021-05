Bizet Ildhusøy etter vakker scoring: – Sånt jeg gjør på trening hver dag

Se den vakre scoringen i videovinduet øverst.

– Det var veldig, veldig, veldig digg. Jeg hadde håpt det skulle gå så bra som det gikk – jeg drømte litt om det i natt. Og drømmen gikk i oppfyllelse! sier Bizet Ildhusøy til TV 2 etter den oppsiktsvekkende 5-3-seieren over Avaldsnes i seriepremieren i hovedstaden lørdag.

19-åringen har i oppkjøringen til sesongen ikke lagt skjul på at ambisjonene er store både på og utenfor banen, og i sesongåpningen viste hun noe av grunnen til at hun de siste årene har blitt omtalt som et av norsk fotballs større talenter.

– Ja, det er absolutt deilig å også få vist meg frem på banen. Jeg har ikke vært helt der jeg har ønsket å være i Toppserien, men nå synes jeg at jeg er på god vei. Jeg har scoret litt i treningskampene, og jeg håper det blir slik i serien også. Jeg synes jeg har blitt en litt større profil, sier hun.

– Det er noe jeg har øvd på

Etter 5-3-seieren stod hun igjen med to scoringer og én målgivende.

Det første målet var av den utsøkte sorten.

Pasningen i bakrom fra Dejana Stefanovic, som selv stod bak en vakker scoring fra distanse tidligere i kampen, ble tatt ned på brystet. Med berøring nummer to la hun ballen presist nede i motsatt hjørne.

– Ja (det var lekkert, journ.anm.). Det er sånt jeg gjør på trening hver dag, holdt jeg på å si, og noe jeg har øvd på: å få den i bakrom og score med første eller andre berøring, forteller hun.

– Hva sier 5-3 over Avaldsnes om årets Vålerenga-lag?

– Det sier at vi er effektive. At vi scorer mange mål. Og jeg synes det er kjempepositivt at vi scorer mye allerede i første seriekamp.

Mange profiler ut dørene

Som regjerende seriemester er Vålerenga naturligvis et av lagene som nevnes blant favorittene også i år.

Sesongoppkjøringen har imidlertid ikke bare vært imponerende, og en rekke profiler forlot klubben etter forrige sesong.

Toppscorer Ajara Nchout Njoya dro til Atletico Madrid, og spillere som Sherida Spitse, Nadia Pinto, Mia Huse, Kine Fløtre og Maruschka Waldus, for å nevne noen, er heller ikke med videre.

Synne Sofie Kinden Jensen, som også vartet opp med en vakker scoring mot Avaldsnes, er ikke svekket i troen av den grunn.

– Jeg har veldig troen på at vi skal gjøre en veldig god sesong i år også. Vi var litt rufsete i dag - vi trenger ikke å slippe inn tre. Men vi scorer jo fem, så det er seier vi tar med oss, forteller hun etter kampen.

Bizet Ildhusøy er enda klarere.

– Hvem er den store favoritten i år?

– Det er vel ikke et veldig vanskelig spørsmål. Det er oss! sier hun og ler.