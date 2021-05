Tidligere BBC-sjef trekker seg fra toppjobb etter Diana-skandalen

Hall trekker seg fra stillingen som sjef for kunstmuseet National Gallery og sier det «ville være forstyrrende dersom han ble værende».

Det skjer etter at en granskningsrapport ble lagt fram denne uken der det kommer fram at BBC-journalisten Martin Bashir brukte falske dokumenter for å lure prinsesse Diana til å stille opp til intervju.

Det var i dette intervjuet hun blant annet snakket om at «de var tre i ekteskapet», med henvisning til prins Charles forhold til Camilla Parker Bowles, som han nå er gift med.

Store mangler i tidligere granskning

I 1996 ble det gjennomført en granskning av påstander om at ting ikke hadde gått rett for seg i forberedelsene til intervjuet.

Den granskingen hadde store mangler og var fryktelig lite effektiv, ifølge den nye granskningsrapporten. Hall, som da var øverste sjef for BBC, renvasket da Martin Bashir.

Han innrømmer nå at granskingen den gangen ikke holdt mål, og at det var feil å la tvilen den gangen komme Bashir til gode.

– Jeg er virkelig lei meg for det som skjedde for 25 år siden, og jeg mener at lederskap betyr at man tar ansvar, sier han lørdag.

Prinsene fordømmer

Prinsesse Dianas sønner William og Harry fordømmer BBC og Martin Bashir for det som skjedde og sier at intervjuet bidro til hennes død to år senere.

– Det gjør meg utrolig trist å vite at feilene BBC gjorde sterkt bidro til hennes frykt, paranoia og isolasjon som jeg husker fra hennes siste leveår, sa prins William fredag.

BBC ga torsdag en uforbeholden unnskyldning for hvordan Bashir oppførte seg for å sikre seg intervjuet med prinsesse Diana.

Martin Bashir har sagt at han angrer på fremgangsmåten. Han sa opp jobben i BBC 14. mai på grunn av helseproblemer.

(©NTB)