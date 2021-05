Jente (15) påkjørt – fraktet til sykehus

Operasjonsleder Brit Randulff sier til TV 2 at jenta tilsynelatende ble lettere skadd, og at hun selv satte seg inn i ambulansen som fraktet henne til sykehuset.

Jenta syklet da hun ble påkjørt idet hun skulle krysse en vei ved en rundkjøring.

– Opplysningene til oss er at hun syklet i et fotgjengerfelt. Bilføreren var på vei ut av rundkjøringen, og så syklisten for sent.

En 18 år gammel kvinne kjørte bilen som traff jenta. 18-åringen fikk førerkortet beslaglagt. Randulff sier at det ikke er mistanke om promillekjøring.

Ulykken skjedde i Revheimsveien. Politiet skriver at det ikke har oppstått trafikale problemer som følge av ulykken.