Start-spiller smittet av russen – nå er hele laget i karantene

En Start-spiller har testet positivt for Covid-19. Ifølge TV 2s opplysninger kan smitten spores tilbake til kontakt med russen.

Det har den siste tiden vært et stort smitteutbrudd i Kristiansand – hovedsakelig blant russen.

Nettopp derfor skal Start-spillerne ha fått ettertrykkelig beskjed om ikke delta på russearrangement og andre steder hvor de kan utsette seg for smitte.

Men ifølge TV 2s opplysninger har ikke alle overholdt den anmodningen. Onsdag tapte Start 2-4 mot Jerv. Underveis i kampen fikk Starts kampledere nyss om at to spillere i kamptroppen hadde vært i kontakt med russen – én av dem hadde attpåtil vært ute og «rullet» med russen.

Disse ble umiddelbart vist bort fra benken, og lørdag slapp Start en pressemelding om at hele laget er i karantene etter at en av de nevnte spillerne har testet positivt for korona.

Styreleder: Ikke kjennskap til omgang med russ

Det betyr at tirsdagens kamp mot Ranheim må utsettes. Ingen andre i A-troppen skal ha testet positivt så langt.

– Spillerne har stått på stand-by for å trene i dag, men fikk kontrabeskjed. De har vært i ventekarantene siden 20. mai. Utover det har jeg ikke så mye informasjon. Det er såpass ferskt. Men det er en spiller tilknyttet Starts A-lagstropp som har testet positivt for Covid-19, sier styreleder Andreas Nilsen til TV 2.

– Hvordan ble han smittet?

– Det har jeg ingen informasjon om.

– Våre kilder sier at spilleren var i kontakt med russen?

– Det har jeg ingen informasjon om.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Starts hovedtrener Joey Hardarson, men han har ikke besvart våre henvendelser.

135 russ smittet i Kristiansand etter 17. mai

Torsdag opplyste Start at hele utviklingsavdelingen var satt i karantene etter at en ungdomsspiller hadde testet positivt. Dermed ble også hele Starts A-lag satt i ventekarantene i påvente av test av en spiller som hadde hatt kontakt med vedkommende.

PÅ PLASS: Nyvalgt styreleder i Start Andreas Ivan Nielsen (til venstre) på tribunen under kampen mot Jerv. Foto: Tor Erik Schrøder

Men ifølge Nielsen kan lørdagens positive test ikke spores tilbake til utviklingsavdelingen.

– Dette er uavhengig av en annen sak, hvor det var en spiller i utviklingsavdelingen som ble satt i karantene. Det er en veldig presset smittesituasjon i Kristiansand akkurat nå, sier Nielsen.

135 russ er smittet i Kristiansand etter 17. mai, og kommunen registrerte lørdag 64 nye smittetilfeller.

– Vi har en svært alvorlig smittesituasjon i Kristiansand der vi over flere dager har hatt høye smittetall, sier Styrk Fjærtoft Vik, kommuneoverlege i Kristiansand, til VG.