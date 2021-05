Suárez skjøt Atlético til ligatittelen

Real Valladolid – Atlético Madrid 1–2

Før den aller siste La Liga-runden toppet Atlético tabellen to poeng foran byrival Real Madrid. Dermed ville seier mot Valladolid garantere ligatittelen for Atlético.

Den seieren fikset Luis Suárez med sin matchvinnende scoring. Målet sikret Diego Simeones menn den første ligatittelen på syv år, og den ellevte totalt.

Det var en tårevåt Suárez som stilte til intervju etter tittelen var sikret. 34-åringen fortalte om hvordan han ikke ble satset på i Barcelona.

– Barcelona så ikke verdien min, de undervurderte meg og Átletico ga meg muligheten. Jeg vil alltid være takknemlig for at denne klubben hadde troen på meg, sa Suárez.

– Mange personer har lidd med meg. Min kone, mine barn og familien min. Jeg har spilt fotball i mange år, og dette er året jeg og familien min har lidd mest. Det er en fantastisk følelse å ha prestert i den siste kampen, la en gråtende Suárez til.

Kontrastene var store på Estadio José Zorrilla lørdag kveld. For mens Atlético feiret ligatittelen måtte slagne Valladolid-spillerne innse at nedrykket var et faktum.

Sjokkerte serielederen

Hjemmelaget tok ledelsen 18 minutter inn i kampen, da de kontret inn 1–0 etter en Atlético-corner. Óscar Plano ble spilt gjennom og satte ballen i det nærmeste hjørnet.

– En kjempekontring! utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

Bare minutter senere måtte også rivalen Real Madrid se ledelsen glippe. Yeremi Pino hadde nemlig sendt Villarreal i føringen.

Begge Mardrid-lagene lå fortsatt under etter halvspilte oppgjør.

Utligning og VAR-annullering

Ti minutter etter hvilen fikk Atlético til slutt satt inn utligningen i sin desperat jakte på tittelen. Målet var det Ángel Correa som fikset. Argentineren tuppet ballen i mål fra 17 meter.

Paralelt med utligningen pågikk det en VAR-sjekk i Madrid. Karim Benzema hadde stanget ballen i mål for «Los Blancos», men scoringen ble annullert for en hårfin offside.

Sendte Átletico til himmels

Halvveis ut i den andre omgangen sørget Luis Suárez for ellevill jubel. Uruguayaneren snappet opp en svak pasning i Valladolid-forsvaret og kom helt alene med keeper. Der satte han ballen sikkert ned i det venstre hjørnet.

– Den tar Suárez vare på ti av ti ganger, hundre av hundre! kommenterte Weeen.

Scoringen utløste utrolige jubelscener blant Atlético-spillerne, som omsider hadde klart å snu kampen.

Det betydde lite at Benzema og Luka Modric til slutt fikset seier for Real Madrid, for med seier mot Valladolid var Átletico urørlige.