Det er noe eget med lanseringen av en ny generasjon av BMW M3 og M4. Sistnevnte er altså Coupe og Cabriolet-utgaven – mens sedanen fortsatt heter M3.

Dette er biler som siden 1986 har vært utgangspunkt for ekstremt mye moro. Og det følger et ikke ubetydelig forventningspress, for hver nye generasjon som lanseres.

Ikke minst var det sant da vi gjorde oss klare for den sjette generasjonen. Den kan fort vise seg å bli stående som en litt spesiell utgave – fordi det kan bli den siste utgaven uten elektrifisering.

Den nye generasjonen er, tradisjonen tro, utstyrt med ren bensinmotor. Riktignok er det på de siste to generasjonene gått fra åtte sylindre i V-formasjon, til seks i rekke. Men alle som har et forhold til BMW, vet at det slett ikke trenger å være noen nedtur.

Råsterk

Og mens effektøkningen fra fjerde til femte generasjon M3 var på bare 11 hestekrefter, er det annerledes denne gangen. Nå gjøres det et solid byks –fra 431 opp til 480 hestekrefter i standardutgaven. Det er mye.

BMW M4 Competition Pluss: Råsterk

Kjøreglad Minus: Mangler firehjulsdrift - foreløpig

Tung Pris fra: 1.215.000 kroner (M4, manuell) Pris testbil: 1.589.850 kroner (M4 Competition, automat)

Velger du M3 eller M4 Competition, får du dessuten 30 hk til. Og med 510 hestekrefter og et dreiemoment på 650 Nm begynner det for alvor å lukte svidd.

Samtidig er det nødvendig med mer pulver. For 3-serie og 4-serie, som M3 og M4 bygger på, er ikke lenger noen kompakt-biler. De er blitt store – og tunge.

Viktig nyhet

I tillegg til mer effekt, er det nå to andre viktige nyheter å merke seg. I løpet av sommeren kommer nemlig disse bilene med xDrive firehjulsdrift. Det er noe vi har etterspurt lenge her i Norge.

Neste år er det dessuten duket for stasjonsvogn, M3 Touring. Kombinert med xDrive, blir nok det en skikkelig drømme-familiebil for mange.

Vi tar med at du også får nye M4 med manuell girkasse, om du ønsker. Akkurat det er det ikke mange nybiler som kan by på i 2021. Er du godt over middels opptatt av bilkjøring, vet du å sette pris på muligheten for tre pedaler, i stedet for bare to.

Men foreløpig er det M4 Competition med 7-trinns automatgir vi har fått hendene på. Og nå gleder vi oss til å sjekke hva den har å by på!

Nye BMW M4 Competition har fått en skikkelig runde med anabole steroider, sammenlignet med forgjengeren. Nå er det 510 hestekrefter å rutte med.

Hvordan er den å kjøre?

Vi har tidligere kjørt BMW M440i xDrive. Sannelig ingen sinke, den heller. Med sine 367 hestekrefter, firehjulsdrift og rekkesekser. Noen vil alltid hevde at du bare kan ta denne, gi den en liten tuning, og kjøre fletta av en M4 i et lyskryss. Det kan muligens stemme. Men det er mer enn effekten og 0-100 km/t-tider som skiller disse to bilene. Og det merkes så snart du setter deg i bevegelse.

M4 har bredere sporvidde foran, et annet oppsett på understellet – og lavere bakkeklaring. I tillegg har den aktiv M-differensial bak. Alt er justerbart – og skikkelig moro.

Moro av typen hysterisk, blir det først når du slår av en del av, eller all elektronikken som passer på deg. Vær advart. For dette er også den typen moro som på et øyeblikk kan gjøre deg livredd.

Men det er nå en gang slik at M4 Competition først våkner skikkelig til liv som det beistet den er, når den får slippe løs tøylene litt.

Følgelig er bare å sette av en god slump med penger på dekk-budsjettet, først som sist. For dette blir dyrt! Men har du råd til bilen, har du råd til dekkene.

Lange turer går helt fint i M4. Faktisk begynner den å bli såpass stor at den snuser mer og mer på GT-bil segmentet. Men den ønsker egentlig å være sportsbil, fortsatt.

Vi har dessverre ikke fått testet bilen på bane. Og det er helt klart der den virkelig kan vise hva den duger til. Men allerede på vanlig vei, gir den en smakebit av hva du har å rutte med. Den er kapabel, lynrask og kjøreglad. Vi liker styrefølelsen, som er litt BMW-tung i Sport-modus. Likevel er den ikke så tung at du mister følelsen med hva som skjer under forhjulene. Og en klar fordel med å "bare" ha bakhjulsdrift, er at forhjulene kan konsentrere seg om å kun sende deg i riktig retning.

Likevel, og det burde kanskje ikke overraske, synes vi å merke at bilen både er blitt stor og tung. M4 begynner helt klart å legge seg tett opptil GT-bil-segmentet, mer enn sportsbil. En ting er at den selvsagt er blitt mye større og tyngre enn den opprinnelige E30 M3-en som startet eventyret. Det sier seg selv. Men den er også blitt merkbart tyngre enn forgjengeren. Over 150 kilo, faktisk. Det er noen sekker med sand, det!

Skal du ha reinspikket kjøreglede signert BMW, er det fortsatt M2 som er målestokken. Vi skal imidlertid ha et lite forbehold om hvordan M4 føles på bane. Noen ganger kommer bilen først til sin rett her. Da vil nok de keramiske bremsene på testbilen kommet skikkelig til sin rett, også.

Motoren er for øvrig et lite kunststykke. 3-liter og twin turbo høres kanskje kjent ut. Det er jo i utgangspunktet samme oppskrift som forgjengeren. Men det er altså en hel del mer krefter. Mye er tilgjengelig alt på lavt turtall. De to turboene jobber godt sammen, for å hjelpe på med pustehjelp der det trengs.

Når du fortsetter å holde gassen inne, bare øses det på med krefter. Akkurat slik vi strengt tatt forventer av en M3/M4 – men ikke noe man kan ta for gitt, likevel.

Dessverre er lyden strupet av EU-krav. Det merkes godt at denne kunne bjeffet betydelig høyere, om den får anledning til det. Småbarskt er det likevel – men når vi vet hvor mye lyd den kunne laget, blir det litt nedtur.

Nå har den forresten fått skikkelig ZT-automatgir. Ikke DCT-kasse som sto i forgjengeren. Ingen kan si noe som helst på effektivitet på den nye. Her skiftes det lynkjapt. Men vi savner den litt mer mekaniske og brutale følelsen av girskiftene på den forrige.

Siden den er blitt en del tyngre, må du forresten opp på Competition-utgaven om du skal kjøre fra forgjengeren i et lyskryss. En vanlig M4 bruker nemlig 4,2 sekunder fra stillestående til 100 km/t, mens forrige generasjon klarer det på 4,1. M4 Competition slår begge, med tiden 3,9 sekunder. Som du skjønner, tideler er viktig i dette segmentet.

Forøvrig: Lykke til med å gjenskape disse tallene – med noen av disse bilene. Det er virkelig et kunststykke å få plantet kreftene ned i bakken, uten for mye hjulspinn. Moro-faktoren er skyhøy når gummien går varm og røyken begynner å pumpes ut – men spesielt effektivt er det ikke.

Så kan vi jo bare spekulere i hvor rask M4 blir med xDrive – der alle hjulene bidrar til framdriften. Skal vi tippe rundt 3,6 sekunder?

Rattet er knalltøft. Med kontrastsømmer, karbondetaljer girhendler bak og to røde M-knapper. Men de digitale instrumentene liker vi ikke.

Vi tar med at Audi RS5 Sportback (5-dørs) koster knappe 200.000 kroner mindre enn M4 Competition, har quattro firehjulsdrift og gjør 0-100 km/t på identiske 3,9 sekunder. Men like underholdende og sprudlende å kjøre som BMWen, er den ikke.

Porsche 911 Carrera PDK er imidlertid enda bedre å kjøre enn begge, mens den bruker marginalt mer tid fra 0-100 km/t (4 sekunder blank). Her må du også opp knappe 300.000 kroner i pris, i forhold til M4 Competition.

Forbruk: Hvis du vil lese inngående om forbruket på nye BMW M4, må du lete et annet sted. Vi kikket så vidt på gjennomsnittet i forbindelse med langkjøring – og da lå den på 1,1 l/mil med relativt forsiktig kjøring. Men helt på ordentlig: Hvem i herrens navn bryr seg?

Her snakker vi BMW som får fram horna i panna!

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Det er et absolutt godkjent bagasjerom på 440 liter. Du får faktisk med deg det du trenger, her.

Dessuten er baksetet mer enn bare symbolsk, noe som slett ikke er en selvfølge i en coupe. Voksne kan fint sitte her. Noen fordeler er det med at bilen har vokst de siste årene. Det er to USB-C-ladepunkter og egne luftdyser til klimaanlegget.

Forsetene flyttes fram og tilbake av seg selv, når du vipper fram ryggen – og det går faktisk ikke uendelig sent, heller.

Seteryggen kan legges ned 40/20/40 og da har du jo rene varebilen, plutselig!

Hengerfeste får du ikke, men 75 kilo taklast er bilen godkjent for.

Bagasjerommet er romslig for en sportsbil.

Bak rattet

Den som vinner førstepremien, er selvsagt sjåføren. For det første er det disse bøttesetene i Competition-utgaven. De er noe av det kuleste bilverden har å by på. Her er hele baksiden i synlig karbon, det er ekstremt god sidestøtte helt opp til skuldrene, nakkepute som kan fjernes for å gi plass til hjelm når du kjører på bane – og store håndtak på siden av sitteputene! Dette er seter som mener alvor.

På lengre turer blir de etterhvert i overkant harde og "trange", men det løser du med en liten strekk på beina, innimellom.

I kjent BMW-stil kan de også justeres skikkelig lavt. Det er det mange som setter pris på.

Dette interiøret oser klasse. Men vi hadde valgt noe annet enn svart. Da blir detaljene løftet mer fram.

Rattet er mer eller mindre perfekt. Tykt, uten å bli for tykt – og med hendler på baksiden og to illrøde M-knapper. Sistnevnte blir du raskt glad i. For her kan du lagre favoritt-oppsettet på bilen. Og siden det begynner å bli alvorlig mange parametere som kan stilles inn, er det veldig greit å ha disse snarveiene.

Det er også en M-knapp på midtkonsollen – som gjør bilen umiddelbart klar for sportslig kjøring.

Gesture control har vi omtalt tidligere, og vi blir stadig mer begeistret for denne funksjonen. Her kan du altså justere volum, skifter sanger/kanaler og svare/avvise telefonsamtaler ved å gestikulere.

Head up displayet koster vi på oss å nevne med noen ord. BMW er rå på dette. Masse god informasjon om alt fra multimedia, navigasjon, skiltavlesning, hastighet og cruise control. Men så snart nå du setter bilen i M-modus er det kun en stor en stor turteller og speedometer som gjelder. Tøft!

Sjekk de setene! Dette er knalltøft. Og vi kan røpe at baksetene faktisk også kan brukes av voksne.

Design: Utenpå og inni

Designet på M4 vil for alltid huskes for de stående nyrene. De har allerede rukket å skape kontroverser rundt om i hele verden. Jada, hvis du først tenker på kanintenner, så er det vanskelig å få fjernet det bildet fra netthinna. Kommentarfeltene oversvømmes også av negative kommentarer og mye "hat".

Men vårt inntrykk er at bildet er mer nyansert enn som så. Når vi har bilen på test, er det nemlig få som sier noe annet enn at den nye grillen ser kul ut. Og at bilen legges merke til, er det i alle fall ingen tvil om.

Resten av designet er lite kontroversielt. Det er flotte linjer og typisk coupe-oppskrift med et ganske langt panser og stutt hekk. Vi kan styre oss for sideskjørtene i svart plast (del av Competition-pakken), som ser ganske billige ut. Men ut over det, er det tommel opp fra oss.

Interiøret er domineres som vi har vært innom av de lekre stolene. Særlig om du velger litt sprek farge, kommer disse virkelig til sin rett. Resten av interiøret er også flott og byr på imponerende finish og fokus på detaljer. Vårt eneste ankepunkt er de digitale instrumentene. De er ikke bra.

Rød startknappe må til! Merk også knapper før M-Mode og eksosanlegget.

Tech-faktor

Selvsagt er det skyhøy tech-faktor i en ny M4. Selvkjøring er riktignok ikke i fokus på en slik bil – men du får i alle fall adaptive cruise control, som en del har savnet i tidligere M-modeller.

I tillegg har du gesture control, markedets beste head up display, en brukervennlig og avansert App, en avansert differensial og alt det du forventer av assistanse- og sikkerhetssystemer.

Bilen for deg hvis:

Du er glad i fart og spenning

Ikke bilen for deg hvis:

Du skal ha BMWs aller mest kjøreglade leketøy

BMW M4 Competition Motor og ytelser: Motor: 3-liters rekkeseks, twin turbo

Effekt: 510 hk / 650 Nm

0-100 km/t: 3,9 sek.

Toppfart: 250 km/t (sperret)

Forbruk (WLTP): 1 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 479 x 208 x 139 cm

Bagasjerom: 440 liter

Vekt: 1.725 kg

Tilhengervekt: - kg

Taklast: 75 kg

Pris: Startpris: 1.215.000 kroner (M4) Pris testbil: 1.589.850 kroner

