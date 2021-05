Ruud tok sin andre ATP-tittel – slo Shapovalov i strake sett

Casper Ruud er i storform kun dager før sesongens hovedmål Grand Slam-turneringen Roland-Garros.

Lørdag vant Snarrøya-gutten ATP 250-turneringen i Genève. Han slo Denis Shapovalov i strake sett med sifrene 7-6 og 6-4.

Dermed tok han sin andre ATP-tittel, og hans første på europeisk jord. Ruud hadde fra før en tittel fra Buenos Aires i fjor.

22-åringen brølte av glede da seieren var et faktum.

– Det er vanskelig å finne ord. Det har vært en fantastisk uke for meg her i Genève. Jeg har sett denne turneringen på tv og ønsket å spille her selv. Jeg har nytt atmosfæren her.

Nå tar Ruud turen til Paris tungt lastet med selvtillit.

– Roland-Garros er den tøffeste grusturneringen, og denne sesongen har jeg spilt bra på grus. Målet er å komme til andre uke, det er alt jeg vil si, sier Ruud i et intervju med arrangøren vist på Eurosport Norge.

Kanadiske Shapovalov er rangert høyere enn Ruud, men på grunn av Ruuds fantastiske grusform var nordmannen ansett som knepen favoritt.

Og det stempelet levde han opp til, i det som ble en jevnspilt kamp.

De to ungguttene servet begge svært godt og første sett gikk til tie-break. Der var Ruud sterkest. Og i andre settet brøt han Shapovalov på stillingen 2-2. Det overtaket ga han aldri fra seg

Selv om kampen var jevnspilt, var Ruud i realiteten aldri truet. Han ga ikke Shapovalov en eneste breakball i løpet av kampen.

Roland-Garros, også kalt French Open, starter 30. mai.

Ruud har hatt en fantastisk vårsesong, og hadde fra før spilt seg til tre strake semifinaleplasser i ATP-turneringer.