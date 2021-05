Nytt bilde gir håp om at prinsessen er i live

FN har gjentatte ganger bedt De forente arabiske emirater om å bevise at prinsesse Latifa av Dubai er i live, uten å få svar. Nå har det dukket opp et tilsynelatende nytt bilde av prinsessen.

Tidligere i år publiserte BBC flere videoer av prinsesse Latifa av Dubai som hevdet at hun ble holdt fanget av sin egen far, emiren av Dubai.

Etter at det ble stille fra prinsessen, ba FNs avdeling for menneskerettigheter myndighetene i Dubai om å fremlegge bevis på å at prinsessen fremdeles er i live.

Nå skriver BBC at to personer nylig har lagt ut et tilsynelatende nytt bilde av det som ser ut til å være prinsesse Latifa sammen med to venner på et kjøpesenter.

BBC skriver at de ikke har klart å verifisere om bildet er nytt.

Medgrunnleggeren bak Slipp Latifa fri-kampanjen bekrefter imidlertid til kanalen at det har vært «flere positive utviklinger i saken», og at de vil fortelle mer om dette på et passende tidspunkt.

De forente arabiske emiraters ambassade i London ønsket ikke å kommentere bildet. FN sier på sin side at de fortsatt ønsker å se «overbevisende bevis på at Latifa er i live».

New photo appears to show Dubai's missing Princess Latifa, who has not been seen or heard from in months https://t.co/wxFghrMvGy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 22, 2021

Livstegn

En venn av Latifa bekrefter til kanalen at det er prinsessen som er avbildet. Vennen sier også at hun kjenner igjen de to andre kvinnene i bildet, som ifølge vennen er Latifas bekjente.

Instagram-bildene har ikke metadata som kan si noe om hvor eller når bildet ble tatt.

I bakgrunnen av bildet kan man imidlertid se en reklame for filmen Demon Slayer: Mugen Train, som ble lansert i De forente arabiske emirater 13. mai i år.

Bildet ble publisert torsdag 20. mai på profilene til de to andre kvinnene som er i bildet.

En av dem la ved en bildetekst: «Fin kveld på MoE med vennene mine».

Hevdet at prinsessen er trygg

Prinsesse Latifa har tidligere forsøkt å flykte fra De forente arabiske emirater, hvor hennes far Sjeik Mohammed både er statsminister og visepresident, i tillegg til å være emir.

I kjølvannet av at BBCs program Panorama publiserte videoene av prinsessen som hevder at hun blir holdt fanget, så sa emiren at prinsessen «blir tatt hånd om i sitt eget hjem».

– I respons til medias rapporter om prinsesse Latifa vil vi takke alle som har uttrykt bekymring for hennes velvære, til tross for at dekningen absolutt ikke gjenspeiler de faktiske forholdene, sa også emiren i en pressemelding som ble sendt fra landets ambassade i London tidligere i år.

Familien har imidlertid fremdeles ikke lagt frem beviser som bekrefter at prinsessen er i live.