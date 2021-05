Ble tatt i doping - så oppdaget de den mystiske inntrengeren på Pénis hotellrom

Etter å ha avlevert en positiv dopingprøve under et verdenscup-stevne i Dehli, så OL-drømmen om mer til ut til å ryke for István Péni, verdenseneren i ISSF 50 meter rifle match.

Men etter å ha startet sin egen etterforskning har saken tatt en utrolig vending som har snudd alt på hodet.

Den ungarske skytteren ble nummer to i den individuelle konkurransen i India 24. mars, men i midten av april kom en nedslående beskjed.

– 15. april ble jeg informert av Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) om at jeg hadde avgitt en positiv dopingprøve i New Dehli. Jeg ble fortalt at furosemid var substansen som ble funnet i prøven min. Jeg visste ikke en gang hvordan jeg skulle stave furosemid, sier Péni til Times of India.

Fant substans i vitaminkapsler

Furosemid er et vanndrivende legemiddel som misbrukes av idrettsutøvere for å gi raskt vekttap og maskere tilstedeværelsen av andre forbudte stoffer. Stoffet øker også hjerterytmen, noe som ikke er gunstig for skyttere.

– Det eneste nye jeg hadde begynt med på den tiden var vitamin D-kapslene mine. Jeg sjekket kapslene og fant ut at de hadde blitt oljete etter at jeg kom hjem. Senere sjekket vi dem i at laboratorium og fant ut at de inneholdt furosemid, forteller Péni.

Fant lagkamerat på overvåkningsbilder

Skytteren ante ugler i mosen, og begynte sin egen etterforskning for å komme til bunns i hva som hadde skjedd.

Han mistenkte sabotasje, og sørget for å skaffe seg overvåkningsbilder fra hotellet der han bodde under turneringen.

Der kan man angivelig se en av hans lagkamerater gå inn på rommet hans, og oppholde seg der uten hans tillatlese.

– Bildene viser at døren til rommet vårt var låst da vi dro kl. 10:19, og så dukket noen opp kl. 10:36, gikk inn og var der i 45 minutter. Og la meg være helt klar, vi hadde ikke gitt noen tillatelse til å gå inn på rommet mitt, sier han.

Nå har ISSF og det ungarske skytterforbundet konkludert med at det som skjedde på Pénis hotellrom var sabotasje, skytteren blir ansett for å være uskyldig og står fritt til å konkurrere igjen i helgens EM i Osijek.

Mener han blir ofret

Det gjør ikke mannen som beskyldes for å ha gått inn på hotellrommet hans, lagkameraten Péter Sidi (42).

Han må stå over mesterskapet med mistankene hengende over seg, men Sidi, som er både tidligere verdensener og verdensmester i ISSF 50 meter rifle match, bedyrer sin uskyld.

– La meg bare si deg at jeg ikke har noe med Istváns dopingsak å gjøre. Det har ikke vært noen offisiell høring om dette. Alt dette har blitt gjort for å frikjenne Péni ved å ofre meg, sier han.

– Det ungarske skytterforbundet innledet en disiplinær-prosedyre mot meg, men den kunne ikke gjennomføres fordi et medlem i disiplinærkomiteen var utilgjengelig. Jeg føler også at disiplinærkomiteen var ulovlig nedsatt. Enn så lenge har jeg ikke hatt noen formell høring med noen organisasjon. Det er en disiplinærhøring satt til 27. mai. Forhåpentligvis vil de møte da, siden forsinkelsen ødelegger mine forberedelser til lekene, fortsetter Sidi.