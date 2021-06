Audi har en rekke grombiler i stallen sin. De aller gjeveste er gjerne signert RS.

Her spares det ikke på kruttet, hverken på design, motorkraft eller kjøreegenskaper.

RS Q8 er et godt eksempel på at Audi mener alvor, og ikke minst at de har lykkes med satsningen sin. Dette er nemlig verdens raskeste SUV rundt legendariske Nürburgring i Tyskland.

Nå har vi testet råskinnet en ukes tid, og konklusjonen er egentlig veldig enkel: Denne bilen er livsfarlig for lappen! Og det er det flere grunner til.

Hvordan er den å kjøre?

Du trenger ikke mange sekundene før du merker at RS Q8 er en seriøst stor og tung bil. Og akkurat dette poengterer nærmest magien vi opplever bak rattet.

RS Q8 er nemlig en mester på å skjule vekten sin – når det trengs. Her har ingeniørene virkelig gjort en imponerende jobb med understellet.

Audi RS Q8 Pluss: Enorme krefter fra åtte sylindre

Barskt design

Kjøreegenskaper Minus: Litt treg girkasse

Dyrt ekstrautstyr

Savner mer eksoslyd Pris: 2,4 millioner kroner

Det er akkurat som bilen krymper gjennom svingene. Tidvis glemmer du nesten at det er en SUV du kjører. Og helt ærlig talt: Vi har kjørt lavere sportsbiler som skal slite med å holde følge, også gjennom svingene. Så kvass er den.

Det er naturligvis gjort flere grep for å sikre best mulig presisjon på veien. Ved siden av et avansert understell, med justerbar luftfjæring, er RS Q8 også utstyrt med elektromekanisk krengningsstabilisering, sportsdifferensial og firehjulsstyring. Sistnevnte er standard.

Med en egenvekt på cirka 2,3 tonn, serverer Audi også en kraftpakke av de sjeldne på RS Q8. Under panseret finner vi VW-gruppen sin 4-liters V8-motor, tvangsforet med luft fra to turboer.

Det bensindrikkende beistet blåser ut 600 hestekrefter og 800 Nm. Det er krutt nok til å flytte SUV-en fra 0-100 km/t på bare 3,8 sekunder. Det er sprøtt! Og det som er ekstra skummelt med denne bilen, er at du blir fullstendig fartsblind.

Slik sett er RS Q8 potensielt livsfarlig for lappen. Her må du virkelig følge med for å holde deg innenfor fartsgrensene.

Selve drivlinjen på bilen er nesten perfekt, men det er én ting vi biter oss merke i. Girkassen. Det er en 8-trinns tiptronic automatkasse, og dessverre syns vi den til tider kan oppleves litt treg.

Spesielt når du gir raske gasspådrag, og bilen skal gire ned, syns vi den kunne vært raskere. Her leverer både Mercedes-AMG GLE 63 S og BMW X5 M Competition bedre.

Når det er sagt, blir det nesten litt pirk i det store bildet – for RS Q8 kjører ikke annet enn imponerende godt på veien. Og vi skjønner godt at denne har servert en grådig rask rundetid på Nürburgring.

Testbilen har 23 toms felger og keramiske bremser. Bare dette ekstrautstyret utgjør rundt 165.000 (!) kroner.

Design utenpå og inni:

Med sine fem meter i lengderetning, er størrelsen på bilen i seg selv, nok til at de fleste sperrer opp øynene. Så kan du legge til alle RS-detaljene, og du er garantert at en hver sjel snur seg.

Det er utvilsomt fronten som skriker mest, men også hekken står ut.

RS-logo er alltid tøft. Men "vorten" over er kanskje ikke like heldig. Her burde Audi klart å skjule sensoren bedre.

Sammenlignet med Lamborghini Urus, som bygger på samme plattform, fremstår RS Q8 litt nedtonet. Men det skal sies at fargen på bilen har mye å si her. Testbilen er nokså «forsiktig», med Daytona-grå og sorte detaljer. Velger du derimot knall grønn eller oransje, er den kanskje ikke så langt unna Urus likevel.

Når det er sagt, tipper vi norske RS Q8-kunder ikke har like stort oppmerksomhetsbehov, som Urus-folket. Det er nemlig sort og grå som dominerer RS Q8-ene, som er solgt nye i Norge.

På innsiden blir vi møtt av et nydelig og delikat, cognac-farget interiør. Det syns vi kler bilen veldig godt, og det bidrar til en litt mer eksklusiv følelse, i en ellers sportslig atmosfære.

Akkurat som forventet, leverer også Audi svært godt på materialvalg og opplevd kvalitet. Er det én ting vi ønsker oss fra Audi-nissen, er det at klimaanlegget får fysiske knapper igjen ­– akkurat som nye e-tron GT.

Cognac-farget interiør løfter luksusfølelsen noen knepp.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg:

Som nevnt er RS Q8 en voksen bil. Den måler fem meter i lengderetning og er nesten to meter bred.

I bagasjerommet kan du frakte med deg opptil 605 liter, eller 1.755 liter, dersom du legger ned baksetene.

Å dra henger er heller ikke noe problem. Her kan du frakte opptil 3,5 tonn, tilsvarende tre helt nye Audi A1...

Det er lite å si på plassen i baksetet.

Livet i baksetet:

Passasjerene lider på ingen måte noen nød. Plassen er mer enn god nok, det samme gjelder setekomforten. Hvis bestemor er med på tur, og er av den kjølige typen, kan du berolige med varme – også i baksetene.

Bak rattet:

Med RS-sportsseter til den nette sum av 31.280 kroner, skulle det bare mangle at du sitter stødig og godt.

De perforerte setene, med bikubemønster, kan dessuten tilby varme, kjøling og massasje. Så mulighetene er mange.

Interiøret for øvrig, er oversiktlig og ryddig – slik vi kjenner fra andre Audi-modeller.

Tech-faktor

RS Q8 er ingen billig bil i utgangspunktet, med en startpris på nesten 1,8 millioner kroner. Når du i tillegg går halvveis bananas på ekstrautstyrs-listen, begynner det virkelig å hjelpe på.

Testbilen har ekstrautstyr for rundt 600.000 kroner – mye innebærer ulikt tech-utstyr. Bare head up-displayet alene koster over 21.000 kroner. Elektriske solgardiner tapper deg for nesten 10.000 kroner, mens massasje foran koster nærmere 24.000 kroner.

Dette er utstyr du på ingen måte trenger. Noe du derimot bør ha er HD LED Matrix-lys. Disse maskerer ut møtende trafikk i mørket, og gjør at du kan kjøre med fullys hele tiden. Hvor bra denne teknologien fungerer i praksis, varierer ofte fra merke til merke, men hos Audi er det svært bra. Vi snakker helt klart om en av de beste lys-teknologiene på markedet.

Naturligvis er RS Q8 også utstyrt med en rekke fører- og sikkerhetssystemer.

Eksoslyden er dessverre ganske begrenset i forhold til hva som kunne vært mulig. Nye EU-krav setter en klar stopper, men vi har samtidig kjørt andre konkurrenter som har hakket bedre lyd, tross nye krav.

Konklusjon

Det er ikke uten grunn at Audis flaggskip har satt en imponerende rundetid på Nürburgring. I forhold til vekt og størrelse, kjører bilen svært godt.

Dessuten ser den akkurat like bøs ut som kreftene tilsier. I alle fall hvis du går for en litt spenstig farge.

Vår testbil koster med alt ekstrautstyr solide 2.434.298 kroner. Det er ganske nøyaktig det samme som konkurrentene fra BMW og Mercedes.

For mange vil valget handle om design og følelser – der skiller de tre tyske seg ganske godt fra hverandre. Fellesnevneren er derimot at samtlige kan gjøre deg førerkort-løs på et blunk...

Du blir fort fartsbild i førersetet på RS Q8. Dette er definitivt en bil som bør prøves på bane, selv om det er en SUV...

Audi RS Q8 Motor og ytelser: Motor: 4-liter V8

Effekt: 600 hk / 800 Nm

0-100 km/t: 3,8 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 1,32 liter/mil Mål, vekt og volum: L/B/H: 501, 199, 169 cm

Vekt: 2.315 kg

Tilhengervekt: 3,5 tonn

Bagasjerom: 605 liter Pris fra: 1.788.900 kroner Pris testbil: 2.434.298 kroner

