Her innser de norske rytterne tabben: – Visste det var feil

Det norske Uno X-laget hadde posisjonert seg strålende i feltet med drøyt 62 kilometer igjen av endagsrittet Tour du Finistère. Syver Wærsted og Jonas Hvideberg var på vakt da en Groupama FDJ-rytter satte inn et støt og fikk en liten luke til hovedfeltet.

Den lille utbrytergruppen dundret inn i en rundkjøring og valgte å svinge til venstre etter motorsykkelen med kamera. Det til tross for at en løypevakt desperat prøvde å vinke rytterne videre rett frem i rundkjøringen.

– Visste at det var feil

Resten av hovedfeltet valgte riktig vei. De åtte rytterne på bærtur innså til slutt at de hadde tabbet seg ut.

– Vi gikk på en tidlig offensiv etter 130 kilometer hvor to av rytterne våre kjørte feil. Det klusset det litt til for oss, sier sportsdirektør Stig Kristiansen på telefon fra Frankrike.

– Alle motorsyklene kjørte feil. Syver og Jonas hadde kjørt der for noen dager siden og visste at det var feil, men da alle kjørte der tenkte vi: «Da har vi kjørt feil på trening». Det klusset det litt til, for det var en fin gruppe som kunne gjort finalen litt annerledes, sier Kristiansen.

Han forteller at de to norske rytterne dukket opp i hovedfeltet igjen etter en liten stund.

– De kom tilbake via bilkøen etter litt rettledning, humrer Kristiansen.

Fossum Tiller viste styrke

Planen var å bringe Rasmus Fossum Tiller friskest og best mulig plassert til den siste runden. Til tross for at to lagkompiser forsvant feil vei, var Fossum Tiller på riktig sted i avslutningen. Nordmannen fikk en liten luke sammen med tre andre ryttere en kilometer før mål. Dessverre ble AG2R-stjernen Benoît Cosnefroy for sterk i spurten. Fossum Tiller ble nummer tre.

Dermed ble det en ny nesten-dag for Uno X-laget. Til tross for mange sterke plasseringer mangler den siste prikken over i-en.

– Det er vanskelig å vinne. Rett og slett. Jeg synes vi løste rittet kjempegodt, forteller Kristiansen.

Han er ikke overrasket over at Cosnefroy sto igjen som seiersherre.

– Men det hadde vært moro å ta ham. Vi prøver. Rasmus gikk ganske hardt på kilometersmerket, men det var to som var sterkere. Det er såpass enkelt. Men det kommer snart. Jeg var ganske sikker da det gjenstod 500 meter, men det er ikke lett å vinne sykkelløp. Det har jeg selv erfart, sier Kristiansen.

Han er sterk i troen på at Uno X-laget snart får uttelling.

– Så lenge som vi kjører som vi gjør, kommer det en seier rett rundt hjørnet.