Intenst nervedrama før siste runde: – Et slag i trynet hvis de havner utenfor

Seriemesterskapet er for lengst delt ut til Manchester City, men det er fortsatt veldig mye som står på spill for lagene bak.

Før søndagens siste serierunde er det hele sju lag som kjemper om de forskjellige Europacup-plassene*.

Aller størst spenning er det knyttet til topp fire-kampen, hvor målforskjellen kan bli avgjørende.

Manchester United har allerede sikret seg 2. plassen bak byrivalen, men Chelsea, Liverpool og Leicester kjemper om de to siste plassene som vil gi Champions League-spill neste sesong.

Mener Liverpool og Chelsea har presset på seg

Leicester har hatt Mesterliga-plassen i sin hule hånd lenge, men ser nok en gang ut til å snuble på oppløpssiden. TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er likevel ikke i tvil om at det vil svi langt mer for Liverpool og Chelsea** skulle en av dem havne utenfor.

– Det var nok viktigere for Leicester å vinne FA-cupfinalen mot Chelsea fordi de aldri har gjort det før. Det var en historisk begivenhet. Men for Chelsea var det nok motsatt, for dem var det viktigere å vinne ligakampen mot Leicester uken senere.

STILLINGEN: Dette er de tørre fakta før siste serierunde.

– Det har noe med selvfølelsen og selvbildet til spillerne i de største klubbene. De skal spille i Champions League. Liverpool vant den for to år siden, og Chelsea er i finalen i år. Det er et slag i trynet hvis de ramler utenfor.

– Pengemessig har det også enormt mye å si. Det er jo noen hundre millioner kroner i forskjell på å spille Mesterliga kontra Europaliga. Og alle klubber trenger penger nå på grunn av pandemien.

Tuchel mener Leicester og Liverpool har fordel

Som forrige runde er det lov med 10 000 tilskuere på tribunene. Dermed kan Liverpool og Leicester, som har hjemmekamp, ha en liten fordel. Det mener i hvert fall Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Tilskuerne vil ikke heie på og de kommer til å ha en effekt for laget sitt. Det er en fordel. Det gjør ting vanskeligere for oss, ingen tvil.

– Men det er mye bedre og en helt annen kamp med tilskuere til stede. Vi vet at det gjør det hele til en større utfordring, men vi er klar for å levere, sier Tuchel ifølge Sky Sports.

Thorstvedt tror uansett ikke at Liverpool og Chelsea skal slite med å tiltrekke seg spillere fra den øverste hyllen skulle det bli Europaliga. Ei heller tror han på noen spillerflukt.

– Jeg tror de fleste fotballspillere som er under en lengre kontrakt, klarer å se det større bildet. Isolert sett tror jeg ikke at én sesong utenfor Champions League har så veldig mye å si. Men det er klart, hvis det allerede ligger andre problemer der og ulmer, kan det være en utløsende faktor.

West Ham favoritt til Europaliga-plass

Bak disse lagene kjemper West Ham, Tottenham og Everton om 6. plassen som vil gi Europaliga-spill, mens Arsenal er med i kampen om 7. plassen som vil gi en plass i nyvinningen Europa Conference League.

Siste serierunde for lagene som kjemper om Europa: Liverpool-Crystal Palace

Aston Villa-Chelsea

Leicester-Tottenham

Manchester City-Everton

West Ham-Southampton

Arsenal-Brighton

West Ham har overtaket. De leder med tre poeng og har hjemmekamp mot Southampton søndag, mens Tottenham og Everton møter henholdsvis Leicester og Manchester City.

– West Ham bør klare den 6. plassen. Man så jubelscenene etter seieren mot WBA at de er svært motiverte. De opplevde også den fornedrelsen at to sesonger på rad de røk ut mot det samme rumenske laget (Astra) i kvaliken to ganger på rad.

– Det å få europeisk fotball for et lag som vanligvis ikke har den muligheten, betyr mye.

Spår kamp for å unngå 7. plass

Men Thorstvedt er langt mer i tvil på hvem som vil stikke av med 7. plassen, som gir playoff til Europa Conference League, en ny turnering på nivå tre i Europa. Mer om den cupen under.

– Det er nesten en kamp for å unngå den cupen, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

Arsenal ligger kun ett poeng bak Tottenham og Everton, og har hjemmekamp mot Brighton.

– Jeg er veldig, veldig usikker på hvor lystne disse lagene er på denne cupen. For ligasesongen deres neste sesong er det en fordel å slippe å dra land og strand til all slags avkroker i Europa på torsdager. Du får jo penger ved å delta her også, men det blir jo mindre og mindre.

– Jeg tror mange spillere fryser litt på ryggen med tanke på den 7. plassen også. For en del av spillerne vil det nok være et krasj med eget selvbilde.

Thorstvedt på ferie da Tottenham røk ut av Intertotocupen

Den nye Conference League kan nok sammenlignes litt med den utskjelte og for lengst nedlagte Intertotocupen. Den ble spilt på sommeren da spillerne vanligvis har ferie, og belønningen her var en plass i UEFA-cupens kvalifisering hvis man kom langt nok.

Erik Thorstvedt var selv Tottenham-spiller da de skapte skandale ved å tape 0-8 mot Köln i 1995. Eller, det vil si, han var i klubben, men kampen foregikk mens han var på ferie. I stedet hyret klubben inn en rekke nye spillere på kortidslån, blant annet 34 år gamle Alan Pardew, kun for den turneringen. Ikke engang manager Gerry Francis var til stede.

– Jeg husker det der. Alan Pardew var med, men jeg møtte ham aldri. Jeg tror jeg var på ferie ... Det ble litt oppstyr og en stund snakket man om at vi kunne bli straffet med ekskludering fra fremtidige europacuper og sånn.

Straffen var også opprinnelig ekskludering fra europeiske turneringer i én sesong for både Tottenham og Wimbledon, som hadde gjort det samme. Klubbene anket dommen og UEFA trakk senere tilbake straffen.

0-8-tapet står likevel fortsatt skrevet ned i UEFAs historie som Tottenhams største tap.

*I teorien faktisk hele åtte lag ettersom Leeds kan få likt antall poeng som Tottenham, Everton og Arsenal. Men målforskjellen deres er såpass mye dårligere enn de andre at det er praktisk talt umulig.

** For Chelseas del er søndagens kamp siste sjanse. De vil kvalifisere til neste sesongs Champions League selv med 5. plass hvis de vinner finalen mot Manchester City. I så fall vil kun 6. plassen i England gå til Europaligaen.