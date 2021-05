Flere stortingspolitikere takker nei til vaksine

Utdanningsforbundet har i hele vår bedt om at lærere i skole og barnehage må prioriteres i vaksinekøen.

Nylig varslet imidlertid regjeringen at de vil prioritere 500 personer som betegnes som samfunnskritisk nøkkelpersonell, deriblant personer på Stortinget.

Flere stortingspolitikere sier nå at de vil si ifra seg vaksinen sin.

– Jeg er kritisk til regjeringens prioritering her. De har lenge sagt at det er vanskelig og umulig å prioritere noen yrkesgrupper, og plutselig så skal vi nå prioritere politikere. Da mener jeg at det er mer riktig at vi setter de som jobber i skole og barnehage først, sier stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) til TV 2.

I et Facebook-innlegg skriver også Maria Karine Aasen-Svensrud (Ap) at hun vil at lærere og fengselsansatte bør få vaksinen før henne.

– Så kan det selvsagt være andre politikere som ønsker denne tidlige vaksinen av ulike årsaker, og det respekterer jeg, skriver stortingspolitikeren videre.

– Viktig diskusjon

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har sagt til VG at også han kommer til å takke nei til koronavaksinen.

– Det er mange andre grupper i samfunnet som er mer utsatt for smitte enn politikere, blant annet lærere og barnehageansatte, sier han til avisen.

Også regjeringsmedlemmer, samt personer ved Slottet og i Høyesterett er en del av gruppen som nå skyves frem i køen.

RØDT-LEDER: Rødts eneste stortingspolitiker sier at han vil takke nei til vaksinen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg synes det er et stort paradoks. Når man først skal prioritere yrkesgrupper, så tenker jeg at ansatte i skole og barnehage bør bli prioritert, ikke vi politikere, sier Solberg.

Han forklarer at det stort sett er mulig å holde avstand til andre på Stortinget, noe som ikke er praktisk mulig om man har kontakt med barn på skole og i barnehage.

Han tror imidlertid at hans nei til vaksinen kun vil bli en symbolsk handling.

– Men det er viktig at vi har en diskusjon om prioriteringsstrategien, sier han videre.

– Nøkkelpersoner

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet understreker at vaksinestrategien er fastlag.

– Grunnen til at vi nå skal vaksinere 500 personer er fordi de er nøkkelpersonell i håndteringen av pandemien, og for å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer, sier han.

PRIORITERINGER: Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet. Foto: Lise Åserud / NTB

Videre understreker han at FHI tidligere har frarådet å prioritere lærere i vaksinasjonsrekkefølgen, da «det kan komplisere vaksineringen i kommunene, og i verste fall utsette den».

– Lærere er heller ikke ekstra utsatt for smitte, med unntak av områder med mye smitte over lang tid. Disse områdene har vi prioritert gjennom en sterkere geografisk omfordeling, fortsetter statssekretæren.