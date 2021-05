BMW har virkelig vind i elbil-seilene om dagen. På tampen av året i fjor lanserte de iX3 – og senere i år kommer to nyheter til: sedanen i4 (som bygger på 4-serie Gran Coupe) og ix (stor SUV på størrelse med X5).

iX3 bygger på sin side på en veldig godt kjent modell. BMW er nemlig et av merkene som ikke nødvendigvis lager unike plattformer for elbilene. iX3 er, som navnet tilsier, ganske enkelt en elektrisk X3.

Sistnevnte har på sin side vært en storselger i Norge i årevis – fram til elektrifiseringen for alvor begynte å gjøre seg gjeldende, også i SUV-segmentet.

Dette er en mellomstor-SUV som for mange gjør nytten som familiebil – og som kommer seg fram til hytta.

Med elektriske iX3 er det imidlertid en viktig forskjell. Den leveres ikke med firehjulsdrift.

Plass og rekkevidde

BMW spurte kundene i Tyskland, og fikk til svar at de var mer opptatt av plass og rekkevidde. Begge deler påvirkes om man hadde valgt drift på forhjulene – i tillegg til bakhjulene.

Men i Norge er vi sære nok til at mange rett og slett dropper iX3 på grunn av dette.

Akkurat det gjenspeiles i registreringsstatistikken. Utleveringene startet i mars. Siden den tid er iX3 er bare den sjuende mest registrerte BMWen.

Totalt er det registrert 250 iX3 så langt i år. Det er færre enn for eksempel X1, og langt bak den gode, gamle elbilen i3, som fortsatt selger godt.

Vi er villige til å vedde en månedslønn på at det ville vært helt andre tall om iX3 ble levert med xDrive firehjulsdrift.

BMW X3 har vi blitt godt kjent med for lengst. Men nå begynner også den elektriske utgaven, iX3, å rulle rundt på norske veier.

Vinterkjøring

Vi har for øvrig testet iX3 på vinterføre, også. Vårt inntrykk er at den fungerer godt, også med ren bakhjulsdrift. Vektfordelingen er god og gir nok tyngde over bakhjulene. Samtidig er det et godt avbalansert antistpinn-system, som bidrar til fremkommelighet og trygge kjøreegenskaper.

Vårt lille tips er at du virkelig tar en runde med deg selv, og eventuelt andre i husstanden, på om du virkelig har behov for firehjulsdrift.

Denne gangen har vi imidlertid testet bilen på sommerlige veier. Her kan du lese hvordan det gikk:

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen drivlinje. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Vi synes mørk farge kler iX3 godt.

Hva er nytt:

X3 er altså blitt elektrisk. Batteripakken er på 80 kWt brutto – i praksis har du 75 kWt til rådighet. Grunnen til at elbilprodusenter ikke lar deg utnytte hele kapasiteten på batteripakken, er for at den skal vare lengst mulig.

I iX3 er rekkevidden oppgitt til 450 kilometer – og forbruket er 18,9 kWt. Sistnevnte er lavt, for en såpass stor bil. Så skal vi komme tilbake til hvordan dette ble da vi kjørte bilen i vår testløype.

Bilen er for øvrig i en elegant fargekombinasjon som gir et eksklusivt preg: Mørk blå metallik lakk – og konjakkfarget skinninteriør og sort taktrekk. Her får du en solid dose premiumfølelse.

Testbilen er kampanjemodellen Fully Charged Edition. Den koster 609.000 kroner. Da har du egentlig en ferdig spekket bil med det aller meste av utstyr. Inkludert sort taktrekk, 20" felger, gesture control, markedets beste head up display, sportsseter i skinn, nøkkelfri adgang, akustisk isolerte sideruter, tilhengerfeste, adaptive LED-frontlykter og Harman Kardon surround-anlegg og takrails.

iX3 er forøvrig ikke så rå på å trekke tilhenger som man kanskje skulle tro. Her er det maks 750 kilo. Mindre enn flere av konkurrentene.

Baksetene er romslige, og behagelige. Men selv om det er elbil, er ikke gulvet flatt hele veien. Ryggen på baksetene kan justeres.

Hvordan fungerer det?

Er du vant med BMW, blir du ikke skuffet over iX3. Denne leverer varene også når den er elektrisk. For det første får du høy komfort. Lydnivået er lavt, sportssetene glimrende, interiøret bunnsolid og smart løst – og ikke minst er understellet godt avstemt.

De fleste vil suse rundt i Comfort-modus mesteparten av tiden – og synes det er helt ypperlig. Da er den myk nok på ujevnt underlag og styringen er lett og fin når du skal parkere og kjøre rundt på småveier.

I Sport strammes det som vanlig opp. iX3, med sitt lave tyngdepunkt, kan være ganske underholdende å kjøre, faktisk. Styringen er presis og passe tung, og det tykke rattet ligger godt i hendene. Dessuten er det jo bakhjulsdrift! Det er alltid bra når det skal kjøres aktivt.

Legg til at den tross alt har 286 hk å rutte med, så blir det slett ikke verst. Noen Tesla-killer er det ikke - men 0-100 km/t leveres på 6,8 sekunder. Opp til 60-70 km/t er den virkelig kvikk og rask.

Men det er klart, du har mye vekt å drasse på. 2.185 kilo er ikke småtterier. Så ikke bli overmodig på svingete småveier.

Vi er spente på å sjekke forbruket. Her har BMW vært klare på at de ikke var opptatt av å ha den største batteripakken i segmentet, men heller ville fokusere på lavt forbruk. Fordelene med dette er flere. Mindre batteripakke gir lavere vekt, som er bra for både kjøreegenskaper og forbruk. Dessuten gir det en lavere kostnad.

Frunk får du ikke. Men det er et ekstra rom for ladekabler under gulvet i bagasjerommet.

I vår testløype på 120 kilometer, ender vi med et forbruk godt under det som er oppgitt. 17,8 kWt. Det er uten at vi har kjørt spesielt forsiktig, eller hatt bilen i noe annet enn Comfort-modus. Vi følger fartsgrensene og trafikken for øvrig.

Testløypa inkluderer bykjøring, motorvei og riksvei – og under testen er det fint vær, tørr asfalt og rundt 10-12 grader.

Det bør være fullt mulig å klare 450 kilometer med sommerlige forhold.

Når det gjelder vinterkjøring, tar vi med at Elbilforeningen har hatt en omfattende test av iX3 – og fant ut at realistisk rekkevidde var på drøyt 300 kilometer, i kulde.

Bagasjerommet er noe mindre enn i X3. 510 liter – i stedet for 550 liter i en X3 med bensin/dieselmotor. Men det er likevel ganske romslig. Ryggen på baksetene er tredelt – og vinkelen på ryggen kan justeres.

Med seteryggen slått ned, øker volumet til 1.560 liter.

Frunk er det ikke. Dermed "mister" du et oppbevaringsrom for ladeledninger. Det har du riktignok under gulvet i bagasjerommet, men like praktisk som en frunk, er det ikke.

Bilen for deg hvis?

Du setter pris på kjøreegenskapene til BMW og liker X3

Ikke bilen for deg hvis?

Du virkelig trenger firehjulsdrift

SUV uten4x4. Men de fleste vil nok klare seg veldig godt med bakhjulsdrift.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger inne over 1.000 vurderinger av BMW-modeller. Men enn så lenge er det ingen omtaler av akkurat iX3. Hvis du eier en slik bil, håper vi du vil gjøre noe med det!

Viktig BMW-nyhet til gunstig pris – men den har noen klare mangler

BMW iX3 Fully Charged Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 286 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 6,8 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 18,6 kWt/mil

Batteri/lading: Batteripakke: 80 kWt Rekkevidde: 450 km (WLTP) Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 473 x 189 x 166 cm Bagasjerom: 510 / 1.650 liter Vekt: 2.185 kg Tilhengervekt: 750 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: kroner Pris testbil: kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 17,8 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype på 120 kilometer, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Se vår videotest av BMW iX3 her:

Grillkongen: Her tester vi nye BMW X7