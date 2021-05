TIX før finalen: – Stemmen synger litt på siste verset

– Jeg bare koser meg, sier artisten Andreas Haukeland, også kjent som TIX, på vei ut fra hotellet i Rotterdam.

For det er i kveld finalen braker løs i Eurovision. Haukeland sier til pressen at han ikke er der for å vinne, men at det er budskapet i låten «Fallen Angel» som er det viktigste å få ut.

– Hva kan vi vente oss i kveld?

– Jeg er egentlig ikke helt sikker. Jeg har ikke bestemt meg for mulige varianter ennå, sier Haukeland hemmelighetsfullt.

For det er nemlig duket for en overraskelse under finalens innslag, men artisten er svært ordknapp i hva publikum kan vente seg.

Budskapet er viktigst

Haukland legger ikke skjul på at han må øve opp stemmen utover dagen.

– Stemmen synger litt på siste verset, sier han kun timer før finalen går av stabelen.

– Hva skal du gjøre for å vinne i dag?

– De som trenger denne låten aller mest, stemmer kanskje ikke. Jeg er ikke her for å vinne. Det er budskapet som er viktigst, sier han.

På spørsmål om hvem som blir hans sterkeste konkurrent, svarer artisten kort.

– Tics.

Blir en stor dag

Han forteller om over 100 intervjuer med internasjonal presse, der han sitter igjen med et inntrykk av at folk setter pris på budskapet i låta hans.

– Det virker som folk setter pris på det jeg prøver å formidle. Jeg sier mye som mange andre kanskje ikke pleier å si, sier Haukland.

Han avslutter med å si at det er en dag han føler seg rolig.

– Jeg skal gjøre det jeg kan best, og med æren av å ha det beste teamet jeg har jobbet med så langt i karrieren min. Det blir en ekstremt stor dag for alle stygge andunger der hjemme.

Sparte stemmen

Det har vært viktig for Haukeland å spare stemmen til den store dagen. Etter generalprøven bekreftet Melodi Grand Prix-sjef, Stig Karlsen, at TIX valgte å ta det rolig.

– Han valgte å spare seg litt på prøven nå, og det er ikke så rart for prøven senere i kveld er den juryen bedømmer. Da kommer 50 prosent av stemmene som deles ut i morgen, uttalte Karlsen fredag.

Tousin «Tusse» Chiza (19) var uheldig med den første finaleprøven. En svensk ekspert mener at TIX også var svak i starten av låten. Haukeland kontrer og sier han valgte å spare stemmen.