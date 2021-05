Hvert år er det langt flere som kjøper bruktbil enn nybil. Over 400.000 brukte biler omsettes hvert år.

Dette er en kilde til mange tvister og uenigheter. Særlig gjelder det kjøp mellom private.

– Bruktbil topper listen over saker vi blir kontaktet om. Flesteparten av de som ringer oss er kjøpere. Men det er også noen selgere, som lurer på hva de eventuelt kan være ansvarlige for, forteller Caroline Skarderud, fungerende leder for Forbrukerveiledning i Forbrukerrådet.

Hun er gjest i siste episode av BroomPodden, der hun snakker mye om hva som er de potensielle fallgruvene og kildene til uenighet og krangling.

– Veldig mye handler om hvilken forventninger man har – og om disse blir innfridd.

Selges som den er

Et viktig forbehold som ofte brukes ved salg av bruktbil, er formuleringen "selges som den er".

– Hvor viktig er egentlig dette begrepet?

– Da fraskriver du deg veldig mye ansvar som selger, og påtar deg økt risiko som kjøper. I stedet for at du kan klage på at bilen er i dårligere stand enn forventet, må den i stedet være i vesentlig dårligere stand enn forventet.

Skarderud understreker imidlertid at selger fortsatt kan bli holdt ansvarlig for feilopplysninger og tilbakeholdt informasjon.

Reklamasjonsrett

Et annet viktig punkt som ofte gjør seg gjeldende er reklamasjonsrett. I forbindelse med privat salg av bil, er det snakk om to års reklamasjonsrett.

– Akkurat dette hindrer nok mange i å selge bil privat. Det høres litt skummelt ut. Men hva ligger egentlig i det?

– Kjøpsloven ligger i bunn her. Mellom private er det to års reklamasjonsrett. Men for at det skal tre i kraft, må det være snakk om en mangel. Spørsmålet er gjerne om det kjøper opplever er noe han eller hun må regne med på en bruktbil, eller om det er noe unormalt, eller vanlig slitasje.

Bruk kontrakt

Manglene er det selger kan bli holdt ansvarlig for. Men hva som er mangler, kan det være uenighet om. Her er det også flere faktorer som spiller inn: Opplysninger gitt av selger, kilometerstand, alder på bilen og hva man har betalt.

– Et godt råd er at man får med mest mulig informasjon i en kontrakt. Alt som sies muntlig, bør også tas med skriftlig. Ord mot ord er ofte veldig vanskelige saker, derfor er det viktig å få skrevet ned så mye som mulig. Og ta også gjerne vare på annonsen, og det som står der, sier Skarderud.

Det er mye å huske på, når du skal kjøpe og selge bruktbil.

Undersøkelsesplikt

Kjøper skal gjøre rimelige undersøkelser. Forbrukerrådet anbefaler derfor å prøvekjøre bilen før kjøp. Det vil også gjøre at du står sterkere i en eventuell tvist i ettertid.

– Det du burde funnet ut i forbindelse med prøvekjøring, er det vanskelig å få gjennomslag for. Derfor er det en større risiko å kjøpe bil uten å teste den, understreker Skarderud.

– Norske forbrukere har sterke rettigheter. Har vi blitt for kravstore?

– Jeg tror det handler mest om forventningsavklaring. Det å kjøpe og selge en bil er litt komplisert.

5 tips til deg som skal kjøpe bruktbil 1. Kartlegg behovet ditt og hvilken type bil du ønsker deg 2. Husk å ta med alle kostnader rundt eierskap av bilen 3. Sjekk markedet og finn riktig pris på din bil 4. Annonsen må sjekkes grundig og bør tas vare på 5. Skriv kontrakt – og ta gjerne en tilstandsrapport

I podcasten snakker vi i tillegg om hva som er lurt å tenke på for deg som skal selge bruktbil og hva et vedtak i Forbrukerrådet egentlig innebærer. Få det med deg her:

