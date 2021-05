Hvert år omsettes det nærmere en halv million bruktbiler i Norge. Mange av dem selges av privatpersoner, som gjerne ikke har veldig mye erfaring som bilselger.

Det gir naturligvis noen utfordringer. For hvordan markedsfører man egentlig bilen sin best til de som måtte være interessert?

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av dem som bruker mye tid på å holde seg oppdatert på bruktbilmarkedet. Og han legger merke til litt av hvert her.

I siste episode av podcasten BroomPodden, er ett av temaene noe du kan lese i mange bruktbilannonser – og som vel egentlig er en ganske klar selvmotsigelse? Nemlig «vurderes solgt».

For hvor reelt er egentlig det?

– Fremstå som litt kostbare

– I 95 prosent av tilfellene er det nok bare tull! Du tar ikke jobben med å vaske og shine bilen, ta biler og snekre sammen en annonse og så betale mange hundre kroner for å få den publisert – hvis du bare vurderer å selge bilen. Denne gjengen lurer nok bare seg selv, når de forsøker å fremstå som litt ekstra kostbare, sier Møller Johnsen.

– Ja, for det er det siste de prøver å gjøre?

– Jeg mener helt klart det! Disse selgerne er nok akkurat like motivert som alle andre. De vil selge bilen sin kjapt – og til høyeste mulig pris. Vurderingen er man som regel ferdig med, lenge før man legger ut bilen til salgs. Derfor blir dette bare tull i mine øyne. Hvis det er en måte å unngå skambud og pruting på, mener jeg det er mye bedre å skrive det, klart og tydelig.

Fortvilet selger: – Ingen vil kjøpe bilen min

Du skal ikke lese mange bruktbilannonser før du kommer over begrep og uttrykk som kanskje ikke gir så veldig mye mening...

– Det er å rakke ned på bilen

– For skambud må man regne med å få?

– Ja, det er liksom en del av gamet her. Det er mange som vil prøve seg, i håp om å gjøre et kupp. Ikke alle gjør det like smart. Å få spørsmål om hva som er din «siste pris» noen timer etter at du har publisert annonsen, blir bare dumt. Og jeg skjønner at noen kan bli irritert over det, særlig hvis man har en litt spesiell bil.

– Et skambud er jo langt på vei å rakke ned på bilen og si at den er mye mindre verdt enn du selv mener. Men igjen: Da skriver du det. Skriv at de som bare vil prute eller forsøke seg med bud langt under prisantydning kan se på noe annet i stedet, sier Møller Johnsen.

Men i ett tilfelle synes Broom-gjengen det er greit å skrive "vurderes solgt".

