Smitteutbrudd flere steder i landet: – Folk oppfører seg som at pandemien er over

Den siste uken har smittesituasjonen i mange norske kommuner blitt alvorlig.

Utbruddene kommer i kjølvannet av langhelg og 17. mai-feiring, og det er særlig blant unge og unge voksne at smitten er høy.

FHI forteller at de særlig følger situasjonen i Tynset, Hamar, Kristiansand, Larvik, Trondheim og Hammerfest.

Nasjonalt ble det registrert 714 koronasmittede personer i Norge siste døgn. Det er høyeste antallet smittede på ett døgn siden 12. april.

– Alle kommuner må være på vakt, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Krise

Smitten har lenge vært lav i Trondheim, til det plutselig i løpet av ett døgn ble registrert 33 smittede.

– Det er krise. Smittetrykket er nå høyere enn det var på sitt høyeste ved juletider, sa kommunaldirektør Morten Wolden til Adresseavisa.

Han forteller til TV 2 at kommunen har hatt to smitteutbrudd over tid, hvor det ene er knyttet til utelivet og det andre til et kirkesamfunn. Kommunaldirektøren opplevde at de hadde kontroll, frem til nå.

– Nå får vi etterdønninger etter 17. mai-helgen hvor det har vært utstrakt festing i private lag og ute på byen. Det er en holdning i byen som at pandemien er over, sier Wolden til TV 2.

Han har vært bekymret for en smitteoppblomstring blant russen, men forteller at det er særlig unge voksne som smittes. Det er flere pågående utbrudd knyttet til utesteder i kommunen.

Wolden kommer nå med sterk oppfordring til innbyggerne:

– Vi ber folk om å skjerpe seg, ta det med ro og ikke dra på fest. Spesielt denne helgen, sier han.

UTBRUDD: Kommunaldirektøren i Trondheim omtaler smittesituasjonen som «en krise». Foto: Frank Lervik / Screen Story

– Ser mørkt ut

Fredag besluttet regjeringen at vi skal ta neste steg i gjenåpningen av Norge. Det innebærer blant annet at det er lov å skjenke til klokken 24, at anbefalingen om å ha maks fem gjester er hevet til ti og en økning i antallet som kan delta på arrangement.

– Det er synd at smitten øker såpass samtidig som vi går videre med gjenåpningsplanen. Vi er selvfølgelig glade for lettelsene, for de er på sin plass, men det gjør det samtidig mye mer krevende for oss, sier Wolden.

Trondheim følger i tillegg en lokal forskrift, som varer til onsdag. Torsdag trer de nasjonale lettelsene i kraft.

Kommunen skal derfor ha et formannskapsmøte tirsdag hvor de skal vurdere behovet for sterkere lokale tiltak også etter det.

– Det ser mørkt ut med gjenåpningsplanen, særlig med tanke på å utvide skjenking til midnatt. De neste dagene vil bli avgjørende, sier Wolden.

DOMINERER: Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, forteller at det er ungdommer og folk i 20-årene, som dominerer på smittestatistikken i hele Norge nå. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Bør unngå

– Burde vi utsatt gjenåpningen i lys av at så mange kommuner nå melder om utbrudd?

– Det viktigste er nok at de større kommunene vurderer behovet for tiltak i sin kommune, uavhengig av den nasjonale gjenåpningen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han forteller at alle utbrudd som vokser kraftig i befolkningstette områder er utfordrende.

– I og med at vaksinasjonen har kommet ganske kort i den aldersgruppen som oftest legges inn på sykehus nå, 50-åringene, er det en stor fordel å unngå en stor smittebølge bare få uker før disse også er vaksinert, sier han.

Nakstad har likevel tro på at kommunene klarer å håndtere utbruddene lokalt.

– Vi tror de kommunene som er rammet klarer å håndtere dette ganske raskt. De fleste av dem har klart det flere ganger før, sier den assisterende helsedirektøren.

UTBRUDD: Hamar innfører en rekke restriksjoner i håp om å slå ned et stort smitteutbrudd. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Innfører strenge tiltak

Den siste uken er det meldt om 81 smittetilfeller i Hamarregionen, opplyser kommuneoverlegen i en pressemelding.

– Vi ser at smitten øker raskt, spesielt blant unge voksne i regionen, sier kommuneoverlege og leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, Ketil Egge.

Han forteller at mange har et stort antall nærkontakter, og kapasiteten for smittesporing og testing er overskredet.

– Vi ser et stort potensial for at smitten akselererer ytterligere, og derfor ønsker vi igjen å være føre var, sier Egge.

Blant tiltakene som gjelder fra midnatt, er full skjenkestopp, stans i innendørs fritidsaktiviteter for personer over 16 år, strengere restriksjoner for arrangementer samt rødt nivå på videregående skoler.

I tillegg til reglene som er nevnt, innføres en rekke anbefalinger for å begrense kontakt.

– Blant annet er vi bekymret for russen. Det er smitte på videregående, og vi oppfordrer russen sterk om å utsette feiringen, sier kommuneoverlegen.

BEKYMRET: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet er særlig bekymret over smittesituasjonen i en kommune. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Har tro på kommunene

Lørdag morgen ble det meldt om 40 smittet i Larvik siste døgn. Ålesund, som har hatt lav smitte den siste tiden, fikk plutselig et smittehopp på 14 tilfeller.

– Bildet er som forventet etter utstrakt kontakt mellom folk forrige helg, sier overlege Preben Aavitsland.

Han mener det er svært viktig at alle kommuner er på vakt for å kunne oppdage og raskt håndtere utbrudd.

– Det dukker opp utbrudd blant ungdom og unge voksne her og der, og da må de aktuelle kommunene gjøre det rette: Intensiv smitteoppsporing, god kommunikasjon med innbyggerne og eventuelt kontaktreduserende tiltak i samfunnet, sier Aavitsland.

Erfaringen tilsier at kommunene håndterer dette bra.

– For eksempel er utbruddene de siste ukene i Skien, Stavanger, Sandnes og Bergen inne i en god utvikling, sier han.

TESTKØ: Folk står i testkø i bydelen Vågsbygd i Kristiansand. Alle fem videregående skoler i kommunen er berørt av utbruddet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Forventer flere tilfeller

I Kristiansand er situasjonen svært alvorlig.

Torsdag ble det registrert 72 smittetilfeller, mens døgnsmitten var oppe i 85 fredag. Til sammen er det påvist smitte hos 105 russ etter 17. mai-helgen.

– Vi har særlig oppmerksomhet rettet mot Kristiansand, sier Aavitsland.

I Hammerfest har også smitten skutt i været på kort tid.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, forteller at totalt 57 personer er bekreftet smittet i forbindelse med det pågående smitteutbruddet.



49 av dem er hjemmehørende i Hammerfest, mens de 8 andre er fra nabokommunene. 300 nærkontakter er også satt i karantene.



– Mange har symptomer, så vi forventer flere positive tester, sier ordføreren på en pressekonferanse lørdag.



Det er særlig unge mellom 20 og 30 år som er bekreftet smittet.

Både Alta og Hammerfest har innført strenge lokale tiltak som stenger ned aktivitetene i begge byer.