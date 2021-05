EMA godkjenner vaksine til barn

Under fredagens pressekonferanse anbefaler det europeiske legemiddelbyrået (EMA) Pfizer/Biontechs koronavaksine til de ned til 12 år.

– EMA har i dag godkjent vaksinen for de mellom 12 og 15 år, sier Marco Cavaleri (Head of Biological Health Threats and Vaccines Strategy).

– Vi har data som viser at vaksinen er trygg for de mellom 12 og 15 år, sier han videre.

Det blir opp til hvert enkelt land å bestemme om vaksinen skal brukes på den yngre andelen av befolkningen.

Hittil har vaksinen kun vært godkjent for personer over 16 år.

Var 100 prosent effektiv

Det er blitt gjort en studie med 2.260 barn i alderen 12 til 15 år. Resultatet viser at barna får en immunrespons som kan sammenliknes med immunresponsen til de i alderen 16 til 25 år, skriver EMA i en pressemelding.

Av barna som deltok i studien fikk 1.005 personer vaksinen, og resterende fikk en plasebo. Av de barna som fikk vaksinen var det ingen som fikk Covid-19.

Derimot var det 16 barn av de som fikk plasebo som fikk påvist Covid-19.

– Det betyr at i denne studien, var vaksinen 100 prosent effektiv i å beskytte mot Covid-19. Men, den riktige andelen kan være mellom 75 prosent og 100 prosent, skriver EMA videre i pressemeldingen.

Antall vaksinedoser

Per nå er over 2,5 millioner vaksinedoser satt i Norge.

1.631.293 personer har fått sin første dose, og dermed nærmer vi oss en tredel av hele den norske befolkningen. 967.110 personer har fått andre dose.

FHI regner med at alle over 18 er ferdigvaksinert innen 19. september. Det opplyser Folkehelseinstituttet i en ny oppdatering i vaksinasjonskalenderen fredag.