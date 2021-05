Fengselsvaktene slipper fengsel

De to vaktene som hadde ansvar for å overvåke Jeffrey Epsteins celle skal ha nettshoppet og falt i søvn kun meter fra den overgrepsdømte milliardæren.

De to fengselsbetjentene, Tova Noel og Michael Thomas, er anklaget for å ha sovet og surfet på internett heller enn å overvåke Epstein, som var under et strengt sikkerhetsregime. Betjentene er tiltalt for å ha forfalsket fengselsdokumenter, ved å skrive at de hadde gjennomført de obligatoriske kontrollene på cella hvor han ble funnet død den 10. august 2019.

Likevel slipper begge betjentene fengselsstraff. Det opplyser amerikanske myndigheter fredag, ifølge Associated Press.

Tilstår forfalskning

Fengselsvaktene har inngått en avtale med det amerikanske Justisdepartementet, og vil ikke sone en eneste dag bak murene. I stedet vil de være ute på prøveløslatelse, hvor de blant annet må gjennomføre 100 timer samfunnstjeneste. I tillegg er de pålagt å bidra i Justisdepartementets granskning av Epstein-saken.

Michael Thomas er en av de tiltalte fengselsbetjentene. Foto: Craig Ruttle/AP

– Begge har tilstått at de med viten og vilje forfalsket skjemaene over pålagte cellekontroller, heter det i rettsdokumentene.

Nettshoppet og sov

Påtalemyndigheten mener at Noel og Thomas satt ved pultene sine, kun fem meter fra Epsteins celle, hvor de blant annet nettshoppet møbler og motorsykler. I tillegg gikk de rundt i fellesområdet heller enn å gjennomføre den obligatoriske sikkerhetssjekken hver halvtime.

I løpet av en totimersperiode, virker det ifølge tiltalen som om begge betjentene sov.

På grunn av bemanningsproblemer jobbet begge betjentene overtid. En av vaktene, som i utgangspunktet ikke var ansatt som fengselsbetjent, var inne i sin femte dag på rad med overtidsarbeid. Den andre vakten jobbet to åttetimers-skift dagen Epstein tok sitt eget liv.

Tova Noel (i gult) tilstår å ha forfalsket dokumenter. Foto: Craig Ruttle/AP

Epsteins død og det faktum at den overgrepsdømte milliardæren klarte å ta sitt eget liv på cella i et av USAs mest bevoktede fengsel, førte til krass kritikk av fengselsetaten. Det satt også fokus på de store bemanningsproblemene i fengselssystemet, som er så omfattende at vakter ofte jobber overtid flere dager på rad med obligatoriske dobbeltskift.