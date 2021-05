Kraftig økning i antisemittisme etter Midtøsten-konflikten

I New York ble en mann angrepet torsdag kveld, i forbindelse med rivaliserende demonstrasjoner til støtte for både Israel og Palestina. Under en av demonstrasjonene brøt det ut fullstendig kaos på Times Square, hvor en Palestina-sympatisør kastet fyrverkeri inn i en gruppe som marsjerte til støtte for Israel.

I forbindelse med demonstrasjonene ble også en 29 år gammel jødisk mann angrepet av en gruppe menn. En av dem brukte en krykke som våpen og ble senere siktet for hatkriminalitet, skriver CBS News.

En rekke jødiske forretninger har også blitt trakassert og vandalisert i storbyen de siste dagene.

– Jeg fordømmer disse brutale angrepene mot synlig jødiske New Yorkere og vi vil ikke tolerere antisemittiske voldelige gjenger eller trusler, sier New Yorks guvernør Andrew Cuomo i en uttalelse gjengitt av NBC.

Fotballspiller truet med kniv

Fotballspiller for New York Red Bulls, Luca Lewis, skriver på Instagram at han ble stanset av en gruppe menn mens han vandret gatelangs på Manhattan.

Gjengen skal ha spurt hvor Lewis var fra. Keeperen svarte «New York».

Deretter dro mennene frem kniver, og ville vite om Lewis var jødisk.

– Jeg svarte åpenbart nei. Fyren så på meg med avsky og sa «bra», skriver keeperen i innlegget.

Fotballspilleren sier han ble ekstremt provosert av hendelsen og ropte etter mennene: «Hva hvis jeg var jødisk?».

Da skriver keeperen at gjengen gikk opp til ham og sa «Da ville jeg banket dritten ut av deg og drept deg».

Mannen skal så forsøkt å slå til Lewis, men ble skremt vekk da en i følget til keeperen begynte å skrike.

– Hvis jeg var synlig jødisk, vet jeg ikke hva som ville skjedd med meg. Alle som er «synlig» jødisk må nå være redde for å gå rundt i New York og det er et stort problem, skriver keeperen på Instagram.

Kraftig økning

På motsatt side av landet, i Los Angeles, ble en rekke jødiske gjester ved en restaurant overfalt av en gruppe menn som ropte en rekke antisemittiske skjellsord. Hendelsen etterforskes av politiet.

I Chicago har en synagoge for første gang på over et tiår blitt vandalisert. Overvåkningsbilder viser hvordan to personer knuste en rute og hang opp en plakat til støtte for Palestina utenfor synagogen. Hendelsen etterforskes som hatkriminalitet.

En jødisk rettighetsgruppe understreker at de fleste demonstrasjonene har gått fredelig for seg. Foto: Kena Betancur/AFP

Siden konflikten eskalerte mellom Israel og Palestina forrige mandag, har antallet antisemittiske hendelser i USA skutt i været. I uken etter konflikten er antallet 193, sammenliknet med 131 uken før.

Antisemittiske innlegg i sosiale medier har også økt. Mellom 7. og 14. juni viser en analyse at over 17 000 Twitter-meldinger inneholdt en variasjon av uttrykket ‹Hitler hadde rett».

– Samtidig som volden mellom Israel og Hamas fortsetter å øke i omfang, er vi vitne til en farlig og drastisk økning av anti-jødisk hat her hjemme, sier Jonathan Greenblatt, leder i borgerrettighetsgruppen Anti-Defamation League.

Han understreker at den kraftige majoriteten av demonstrasjonene til støtte for Palestina har forholdt seg fredelig, har gruppen også registrert flere skilt og bannere som gir uttrykk for jødehat og Holocaust-sammenlikninger.

Muslimer rammes

Også amerikanske muslimer må hanskes med vandalisme og fordommer. En moské i New York har blitt sprayet ned av det politiet omtaler som «hat-graffiti».

«Død over Palestina» skal ha vært spraymalt på moskeens inngangsparti, samtidig som moskeens tilhørere feiret Eid al-Fitr, slutten på fastemåneden ramadan.

All New Yorkers deserve to worship in peace, without fear. The vandalism at St. Athanasius Church and the anti-Palestinian graffiti at Tayba Islamic Center are unacceptable.



We must build a city where hate is never scrawled on a house of worship's walls.https://t.co/lZUNDQSZfP — Office of the Public Advocate Jumaane D. Williams (@nycpa) May 17, 2021

Også flere andre steder i landet har moskeer blitt vandalisert og truet. I Long Island ble en moské offer for graffiti, og et hellig flagg ble funnet brent på samme sted.

Salam Al-Marayati, som leder en rettighetsgruppe for muslimer i Los Angeles, kaller angrepene mot jøder og muslimer og deres gudshus «motbydelige».

– Det vi har sett den siste tiden hjelper ikke noen. Å forklare og beskrive kampen til det Palestinske folk er nok. Det er bedre enn noen form for vold eller hat, sier Al-Marayati.