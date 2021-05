Én drept og fire skadd etter knivstikking i Amsterdam

Nederlandsk politi har pågrepet en mistenkt etter flere knivstikkinger i Amsterdam sent fredag kveld.

Den mistenkte ble pågrepet like i nærheten av knivstikkingene, skriver Associated Press. Motivet for knivstikkingene er ikke kjent.

– Vi har arrestert en mistenkt. Vi etterforsker nøyaktig hva som skjedde og hvorfor, sier Marijke Stor, talsperson for politiet.

Et av ofrene døde av skadene, mens fire andre er sendt til sykehus. Tilstanden til de skadde er foreløpig ukjent.

Knivstikkingene skjedde i et område med mange barer og restauranter, men disse holdt stengt grunnet koronarestriksjoner.