Svensk ekspert sier motvillig at Norge kan slå Sverige – men mener TIX kan ha gjort en stor tabbe

Den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som jobber i Aftonbladet, pleier vanligvis å ha et klart budskap: Sverige er oftest bedre enn Norge i Eurovision Song Contest.

I år vrir han seg nærmest i smerte når han innrømmer at Norge kan slå svenskene.

– Jeg tror faktisk at det er en stor sjanse for at Norge kommer lengre enn Sverige i år. Unnskyld, Sverige, sier han til God kveld Norge, både med et stort smil og en grimase.

Roser Norge

Den alltid blide musikkeksperten mener at TIX sitt show har stort potensial.

– Jeg håper jo at Tusse gjør det bedre enn TIX, for jeg er jo litt nasjonalistisk, sier han med glimt i øyet, og fortsetter:

– TIX har et veldig Eurovision-tilpasset nummer. Et storslagent nummer! Sverige har aldri noensinne kommet med et slikt nummer til Eurovision. Derfor syns jeg det er gøy at Norge går den veien.

God kveld Norge forteller TIX om rosen fra den svenske Eurovision-legenden:

– Det er veldig hyggelig å høre! Tusse og jeg har blitt bestevenner her. Jeg unner ham en seier også!

Mener låten ble dårligere

Ek mener likevel at det kan ha vært en tabbe å oversette sangen fra norsk til engelsk.

– Jeg syns at «Ut av Mørket» er en mye sterke låt. «Ut av Mørket» er en moderne poplåt på norsk, mens «Fallen Angel» er en Westlife-ballade. Det er ingenting galt med det – jeg elsker Westlife – men jeg tror han hadde gjort det veldig bra på norsk.

Ek forstår likevel at det var viktig for TIX å synge på engelsk, slik at teskten ville nå ut til flere av seerne-