Slik blir fotball-EM på NRK og TV 2

Etter et langt pandemi-år med ventetid skal 24 europeiske nasjoner endelig få sjansen til å kjempe om EM-trofeet igjen.

Europamesterskapet i herrefotballen skulle opprinnelig arrangeres i juni og juli 2020, men på grunn av pandemien ble UEFA Euro 2020 utsatt til samme periode i 2021.

Fra Roma til London

I fjor var det 60 år siden EM ble arrangert for første gang, og UEFA markerer i år jubileet med å spre kampene over hele Europa. De 11 vertsnasjonene er Ungarn, Russland, Italia, Nederland, Romania, Tyskland, Danmark, England, Aserbajdsjan, Romania og Skottland.

Avsparket for mesterskapet går fredag 11. juni i Roma i åpningskampen mellom Tyrkia og Italia på Olimpico stadion.

Hvem som overtar trofeet etter regjerende europamester Portugal avgjøres i finalekampen på Wembley i London søndag 11. juli.

Velsmurt samarbeid

For sjette gang deler NRK og TV 2 på senderettighetene for et stort internasjonalt fotballmesterskap og fortsetter det vellykkede samarbeidet seg imellom.

51 kamper er nå fordelt jevnt mellom de to mediehusene. Også denne gang sender NRK åpningskampen og finalen, mens TV 2 står for semifinalene.

Som i tidligere mesterskap samarbeider TV 2 og NRK om et EM-manager-spill, der du kan sette opp ditt eget favorittlag og konkurrere med andre på nett.

De to mediehusene fortsetter det gode samarbeidet fra de siste årenes største fotballmesterskap med sendinger fra Kontraskjæret i Oslo.

– Dette velsmurte samspillet skal gi seerne en hel måned med etterlengtede, herlige fotballopplevelser fra hele Europa. At vi i tillegg får tilskuere tilbake på tribunene vil gi hele mesterskapet og alle involvert et voldsomt løft. Vi teller ned nå dag for dag, og gleder oss enormt, sier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2.

Begge de to største allmennkringkasterne i landet ser det som en av sine viktigste oppgaver å tilby de største idrettsbegivenhetene til publikum på bredest mulig måte. Både TV 2 og NRK har stor tro på at årets EM vil samle store deler av det norske folket foran skjermene i sommer.

– Endelig kan vi gi et fotballhungrig publikum de beste øyeblikkene igjen, med mesterskapet vi alle har ventet på et helt år. Vi tror at sportsentusiaster over hele Europa trenger denne fotballfesten etter å ha tilbrakt store deler av året inne bak sine egne husvegger, sier sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor.

Og når færre kan reise og være fysisk til stede på arenaene mener begge sportsredaktørene at det er viktigere enn noen gang at NRK og TV 2 sammen gir det norske publikumet det aller beste tilbudet det er mulig å få under et EM.

Slik er kampfordelingen mellom kanalene:

Slik blir EM på NRK:

Carl-Erik Torp og Carina Olset Foto: Espen Solli TV 2

NRKs programleder Carina Olset gleder seg stort til igjen å formidle et stort fotballmesterskap fra Kontraskjæret. Hun forsikrer seerne om at TV-kampene ikke kommer til å lide av et mesterskap med redusert publikum.

– I år er kampene virkelig best på TV, publikum kan glede seg til noen forrykende kamper, med de største stjernene. Jeg er mest spent på om Frankrike kan leve opp til forventningene eller om det blir Englands tur i år. Det blir også spennende å se om Finland har noe i EM å gjøre, og om ett år med korona å si for hvordan de nordiske lagene klarer seg i konkurransen.

NRK har sine EM-sendinger fra studio på Kontraskjæret i forkant og bakkant av sine kamper. På åpningskampen og på finalen blir det sendinger fra EM-studioet rett etter Dagsrevyen.

Carina Olset og Andreas Hagen er NRKs programledere på Kontraskjæret. Carl-Erik Torp og Egil Olsen er ekspertkommentatorer under NRKs sendinger. Aleksander Schau og Melissa Wiik har også faste plasser i studiopanelet hos NRK.

Kampene kommenteres av Christian Nilssen, Andreas Stabrun Smith og Thomas Lerdahl.

Alle NRKs kamper sendes i hovedsak på NRK1 og strømmes direkte i NRK TV.

Alle de 51 kampene kan du høre i radiokanalen NRK Sport. Olav Traaen, Thomas Lerdahl og Magnus Sveen kommenterer NRK-kampene, mens TV 2-kampene beholder lyden fra sine TV-kommentatorer.

Slik blir EM på TV 2:

Erik Thorstvedt og Ingrid Halstensen. Foto: Espen Solli / TV 2

TV 2s programleder i EM-studio, Ingrid Halstensen er kvart engelsk og har dessuten jobbet spesielt mye med Premier League. Hun har derfor flere grunner til å være ekstra spent på England i årets mesterskap.

– Som alltid er det store forventninger til hva «Three Lions» skal få til i et mesterskap, men så har de skuffet gang på gang. Nå har Gareth Southgate en spennende generasjon på gang, og mannskapet hans seiler opp som en av favorittene. Kanskje er 2021 året der engelske fotballsupportere endelig kan synge «it’s coming home», uten ironi?

I tillegg til Halstensen er Jan-Henrik Børslid og Jon Børrestad programledere for TV 2. Erik Thorstvedt, Solveig Gulbrandsen, Simen Stamsø-Møller og Mina Finstad Berg er eksperter under studiosendingene fra Kontraskjæret.

Kampene kommenteres av Øyvind Alsaker, Endre Olav Osnes, Kasper Wikestad, Peder Mørtvedt og Espen Ween. De får med seg Petter Myhre, Jesper Mathisen, Nils Johan Semb og Brede Hangeland som ekspertkommentatorer.

Marius Skjelbæk blir fast inventar i programkonseptet «Alle elsker EM», som sendes etter TV 2s senkamper.

Under EM gjør TV 2 Sporten sitt første inntog på TikTok. I spissen står Amalie Trengereid og TV 2s ferske bekjentskap Erik Stafford Germundsson.

De fleste av TV 2s kamper sendes på hovedkanalen, med unntak av tre kamper som sendes på TV 2 Sport 1. Alle TV 2s kamper strømmes også på TV 2 Sumo