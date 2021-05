Europeiske: Nå kan reisende kjøpe gyldig reiseforsikring

– De som må reise kan gjøre det med visshet om at de har en gyldig reiseforsikring i ryggen, sier Europeiske Reiseforsikring.

Europeiske Reiseforsikring opplyser lørdag morgen i en pressemelding at de åpner opp, og gir kundene gyldig reiseforsikring i EU, Schengen-området og Storbritannia.

Også ikke-vaksinerte og barn under 18 år vil få gyldig reiseforsikring.

– Det at vi nå velger å åpne opp er ikke en anbefaling om å reise. Det handler om å gi kundene muligheten til å gjennomføre reiser de selv anser som nødvendige i EU, Schengen og Storbritannia, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland.

Trosser reiseråd

Selskapet sier at de gjør dette selv om Utenriksdepartementet fredag forlenget sitt globale reiseråd til 1. juli.

Kommunikasjonsdirektøren i Europeiske Reiseforsikring synes ikke regjeringens begrunnelse var god nok.

– Regjeringen opplyste om at det er praktiske utfordringer knyttet til det kommende koronasertifikatet som nå gjør at reiserådet forlenges i sin nåværende form. Vi synes ikke dette er en tilstrekkelig god nok grunn til å hindre kundene våre i å reise, sier Handeland.

TIdligere denne uken ble det kjent at det er enighet i EU om å åpne grensene for fullvaksinerte, også for personer utenfor unionen.

Nettverket til Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, forteller at situasjonen de fleste steder er langt bedre og at sykehuskapasiteten er god, sier han.

– Da mener vi at praktiske utfordringer knyttet til vaksinesertifikatet ikke er nok til å holde kundene igjen. Dermed kan de som må reise gjøre det med visshet om at de har en gyldig reiseforsikring i ryggen. Dette omfatter også koronasmitte, sier Handeland.

Forholdsregler

Han understreker samtidig at det er svært viktig å ta forholdsregler.

– Det er utrolig viktig at man setter seg inn i situasjonen og retningslinjene i landet man skal reise til. Og enda viktigere er dette dersom man skal reise på tvers av flere land. Det kan være lokale restriksjoner, innreisenekt basert på smittesituasjonen der man kommer fra og lignende, sier Handeland.

Han oppfordrer reiselystne nordmenn om å huske også at forsikringen ikke dekker avbestillingskostnader for reiser som betales nå som det er rødt lys i reisekartet.

– Kjøper du en reise nå bør du derfor være helt sikker på at du ikke vil få kalde føtter før avreisedagen. Dette gjelder også for reiser i EU, Schengen og Storbritannia, sier Handeland.