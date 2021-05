Opprør i breddeidretten - sju klubber varsler at de vil trosse anbefalingene

I 15 måneder har breddefotballen så og si ligget helt i ro. I dag kom regjeringen med en ny nedslående beskjed om at 50 000 voksne må vente med å trene som normalt, nå tar grasrota saken i egne hender.

– Det var et sjokk når pressekonferansen kom, for det var ikke forventa i det hele tatt, sier en svært skuffet Kenneth Nydahl, etter nok en nedslående beskjed til breddefotballen på dagens pressekonferanse.

Nydahl er trener i Hovdebygda IL på Søre Sunnmøre, og forventet en langt hyggeligere beskjed.

– Med alle lovnadene i første fase, lå alt til rette for at vi nå skulle få starte opp igjen 27.mai. Ved å følge breddeidrettens protokoll, så mener vi det utvilsomt ikke er noen som helst grunn til og ikke kunne starte opp igjen, konstaterer Nydahl.

Hovdebygda-treneren forteller at lagene på Søre Sunnmøre har mistet mange spillere som følge av nedstengingen.

– Vi har holdt på med dette i over et år nå, og så lyset i tunnelen når Abid Raja sa at det i fase 2 skulle være bredden sin tur. Men sånn var det ikke, så det var nådestøtet egentlig.

Varsler opprør

Nå vil Hovdebygda IL sammen med seks andre klubber på Søre Sunnmøre trosse anbefalingene om kontakttrening.

– Jeg har hatt en del samtaler med andre klubber på Søre Sunnmøre, og de aller fleste klubbene er med på det vi føler nå.

Er det et opprør på gang?

KLAR TALE: Kenneth Nydal, Hovdebygda IL Foto: Kristian Haug Hansen, TV 2

– Ja, det vil jeg si. Vi ønsker å sette i gang å trene med kontakt. Fra torsdag velger vi å se bort fra anbefalingene så lenge smittesituasjonen er som den er, sier Nydahl, og utdyper.

– Om R-tallet er på under 0,5 så trener som normalt. Hvis det er over går vi tilbake til meteren.

Nydahl får støtte av klubbutvikler i Volda fotball, Solveig Storeide.

– I dag gikk rullegardina ned, nå er det krise. Vi kommer også til å begynne å trene med kontakt. Så understreker vi at det er anbefalinger. Er det påbud så er det noe annet, sier Storeide.

Olsvik-rapporten

Nydahl legger til grunn den såkalte Olsvik-rapporten på at det skal være ufarlig for breddefotballen å trene med kontakt.

– Vi møtes her nede på bana. Folk bytter med god avstand og folk er ikke i garderoben. Vi minimaliser muligheten til å bli smitta. Ifølge Olsvik-rapporten og forskning generelt så blir ikke folk smitta ute på en bane på 7000 kvadratmeter.

– Vi mener så lenge regjeringen tar vekk vaksinedosene fra vårt område fordi vi ikke trenger det, så mener vi også da at vi kan ta de hensyn innenfor breddeidretten og folkehelsa, sier Nydahl.

Helseminister Bent Høie svarer slik på spørsmål om konsekvensene av sivil ulydighet i breddefotballen:

– Da risikerer de jo reaksjoner, hvis de bryter forskriftene. Jeg oppfatter at Norges Idrettsforbund er veldig tydelige på deres holdning, som er at man alltid skal følge nasjonale råd og regler. Jeg regner med at idretten selv vil rydde opp i den type aksjoner.