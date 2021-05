Duket for gigantisk ryddesalg i desperat forsøk på å beholde Messi

Barcelona står i reell fare for å miste Lionel Messi (33), mener La Liga-ekspert.

Atlético Madrid og Real Madrid kjemper en utrolig duell om La Liga-tittelen, og lørdag skal det avgjøres.

To poeng skiller de to byrivalene før siste serierunde, i favør Atlético. Mens hovedstaden står på hodet før avslutningen, er det betraktelig roligere i Spanias nest største by.

For samtidig som Real Madrid fortviler over skader på nøkkelspillere før kampen mot Villarreal, har Barcelona gitt sin aller største stjerne fri før den ubetydelige kampen mot Eibar.

Lionel Messi har nemlig allerede tatt ferie for å hvile ut før sommerens Copa America. Det betyr at den argentinske magikeren kan ha spilt sin siste kamp for katalanerne. Hans kontrakt går nemlig ut ved månedsslutt juni.

– De har ingen penger til å kjøpe spillere

Ifølge TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué har Barcelona nå en enorm jobb foran seg på overgangsmarkedet for å beholde sin talisman.

Sergio Agüero og Memphis Depay er begge ut av kontrakt i sommer og skal kun være detaljer unna en overgang til Barcelona. Samtidig skal Manchester City-unggutten Eric Garcia allerede ha signert.

Men Balagué poengterer at det handler mer om hvor mange spillere de blir kvitt, enn hvem de henter.

– De har ingen penger til å kjøpe store spillere, sier han til TV 2.

– Planen til Laporta er helt tydelig å hente spillere på free transfer. De kommer også å hente tilbake Emerson, som de eier, fra Real Betis. Og så kommer de nok til å byttelåne spillere med italienske klubber, mest sannsynlig Juventus og Inter for å prøve å fornye stallen.

– Dette er helt tydelig ikke nok for Barcelona til å kjempe om de største titlene, som Champions League. Det burde heller ikke være veldig attraktivt for Messi, men grunnen til at de gjør det slik er delvis på grunn av den astronomiske gjelden de har, men også delvis fordi de ønsker å bruke så mye penger som mulig på å beholde Messi.

Tror store stjerner må dra

Balagué spår nemlig et gigantisk ryddesalg i sommer, der store navn som Jordi Alba og Gerard Piqué kan bli vist døren, slik Luis Suárez ble det i fjor.

Alt for å kunne gi Messi en gullkantet avtale han ikke vil klare å takke nei.

– De ønsker å kvitte seg med 13-14 spillere. Det kommer ikke til å bli enkelt. Det er bortimot umulig, men de vil forsøke. Alt for å beholde Messi.

Samtidig er det høyst usikkert hvem som vil lede katalanerne etter at kampen mot Eibar lørdag er unnagjort. Ronald Koeman uttalte fredag at han misfornøyd med støtte han hadde fått fra klubben i det siste.

– I den siste delen av sesongen har jeg ikke kjent på støtte fra klubben. Hvis klubben føler at det trengs en ny trener og nye spillere, så er det helt greit, men da må også si det, sa nederlenderen ifølge ESPN.

Koeman går uviss fremtid i møte

I kulissene står klubblegenden Xavi Hernández og venter, men Balagué er slett ikke så sikker på at Laporta vil gi Koeman fyken.

– Koeman har gjort feil i store kamper og laget har kollapset i de store kampene. Men han har vist at han er nyttig. Han er modig nok til å bli kvitt spillere effektivt, slik han gjorde med Arturo Vidal på første trening og i en telefonsamtale med Luis Suárez etter direktiver fra klubbledelsen.

– Derfor kan han si til Jordi Alba, Gerard Piqué og alle de andre: «Dere må dra». Det er nyttig for Barcelona. Det er derfor en mulighet for at Koeman vil bli værende.

Men vil det påvirke Messis beslutning? Muligens, sier Balagué.

– Igjen, han må velge om han vil bli i en klubb som uansett ikke vil kunne kjempe om de store titlene eller dra videre og redusere lønnen sin.

– Ingen vet hva han kommer til å gjøre ennå.