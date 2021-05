Person til sykehus etter å ha blitt stukket med skarp gjenstand

Politiet bekrefter at en person blir fraktet til sykehus etter å blitt stukket med en skarp gjenstand i Oslo sentrum. Gjerningspersonen er på frifot.

Skadeomfanget er uvisst, men operasjonsleder Sven Christian Lie sier at personen ble fraktet til sykehus, noe som kan tyde på at det kan dreie seg om alvorlige skader.

– Vi har ikke pågrepet noen foreløpig. Nå jobber vi med å innhente opplysninger fra vitner og videoovervåkning, sier Lie.

Operasjonslederen sier imidlertid at politiet kun leter etter én gjerningsperson. Lie sier også at det er for tidlig å si om det er noen relasjon mellom de involverte.

Hendelsen skjedde i Christian Kroghs gate, i Oslo sentrum.