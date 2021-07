La oss et lite øyeblikk dytte alle nye elbiler som Polestar, Tesla, Porsche og kinesiske merker vi knapt har hørt om til siden. Vi tar heller en rask kikk i bakspeilet og ser på en spennende historie. En historie som er nesten 200 år gammel, men som den gang bød på de samme utfordringene som vi fortsatt sliter med.

Bildet over viser to som har betydd mye for elektrifiseringen av bilparken. Nemlig Thomas Edison som oppfant blant annet glødelampa, eller lyspæra. Her står han ved sin egen bil, nemlig en amerikansk Edison Baker. For å gjøre en lang historie kort; han hadde større suksess med lyspærene.

Den andre er Elon Musk, mannen bak Tesla. Et bilmerke, og ikke minst en handlekraftig mann, som på mange måter har gjort vei i vellinga rundt dette med elbiler.

Ladbare batterier kom i 1859

Å si at noen er først med noe er alltid skummelt. Hvem som egentlig var første ute med elbil strides også de lærde om. Men en mann som het Ányos Jedlik kom i 1828 med ny type elektromotor som han satte i en liten vogn, eller bil.

Elbil anno 1884, konstruert av nordmannen Thomas Parker, som var bosatt i England.

Midt på 1830-tallet oppfant den skotske oppfinneren Robert Anderson også en elektrisk vogn og i 1835 skapte professor Sibrandus Stratingh fra Groningen, Nederland og hans assistent Christopher Becker fra Tyskland også en liten elektrisk bil, drevet av ikke-oppladbare batterier.

Ladbare batterier kom først i 1859, og satte ny fart på dette med fokus på elektrisk vogner. Grunnen var at man ønsket mindre forurensning.

Samme utfordring

Ulempen var at de elektriske vognene var tunge – på grunn av batteriene, de var saktegående og hadde kort rekkevidde. Batteriteknologien var hemskoen her.

Bestemor Duck var tidlig ute med elbil. Hun kjører en Detroit Electric.

Noen som synes dette høres kjent ut? For all del, det har skjedd en utvikling her, men mye av problemstillingene man slet med på 1800-tallet kan man fortsatt kjenne seg igjen i.

Men i automobilens spede barndom var det slett ikke noen selvfølge at de skulle få forbrenningsmotor som både bråket og avga røyk. Røyk var på mange måter datidens definisjon på forurensning.

Gjentatte forsøk

Batteriene og begrensingene rundt dette var det som den gang gjorde at man valgte forbrenningsmotor som drivkilde.

Det har vært gjort gjentatte forsøk med elektriske biler opp gjennom historien.

En av de virkelige elbil-pionerne var tegneseriefiguren Bestemor Duck i Andeby-universet. Hun kjører rundt i en Detroit Electric fra 1912!

Ellers fikk Deutsche Post elektriske varebiler i 1953. I 1961 fikk man en elektrisk utgave av bestselgeren Renault Dauphine, i 1972 hadde BMW en elektrisk 2002, bare for å nevne noen få av veldig mange. Utfordringen har hele tiden vært den samme. Batteriene.

Renault Dauphine som elbil. Med batterier både i "motorrommet" bak og i bagasjerommet foran var det ikke plass igjen til bagasje.

Om vi snur blikket framover igjen til nåtiden, så er det fortsatt batterier og batteriteknologien som gjør at mange vegrer seg for å velge en elektrisk bil. For de er fortsatt tunge, de gir – fortsatt, noe begrenset rekkevidde. Dessuten er det dyrt om batteriene må byttes,

For byttes må de vel? Det er vel mer et spørsmål om «når» – og ikke så mye «om»? I alle fall er det, det dommedagsprofetene i elbilsammenheng og fossilbiltilhengerne bruker som et trumfkort så fort det blir snakk om elbil. Visst er det dyrt å bytte batterier om man må. Det kan man ikke feie under en bilstol.

Men er det egentlig riktig at de må byttes? Er det grunn til å engste seg over det i dag? Vårt svar på der får du ved å klikke på videoen i toppen av denne artikkelen.

