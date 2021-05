EM-skandale: Her innser hun at noe er galt

Se hva som skjedde over. Video med tillatelse fra NRK!

Det var absurde bilder som rullet over tv-skjermene under fredagens finale på 100 meter rygg i svømme-EM i Budapest.

Louise Hansson ble hengende igjen ved bassengkanten og se på at rivalene fosset frem.

– Etter min mening var det absolutt en feilaktig start. Det var som om det kom to pip rett etter hverandre - og er det det, så er det omstart og man avbryter løpet. Jeg snudde meg og sjekket og så at alle kjørte på, jeg ventet på at alle skulle stanse, sier hun til C More, ifølge Aftonbladet.

Hansson er usikker på hva som egentlig gikk galt.

– Feil i lydsystemet, jeg har ingen anelse, jeg er bare forvirret. Det var som om jeg ventet på å få greie på hva som hadde skjedd.

– Jeg sa at jeg bare ville vite hva som skjedde, jeg synes ikke det var rettferdig mot noen av oss. Alle jentene kjørte på unntatt meg, jeg stanset. Kanskje det var min feil, fortsetter 24-åringen.

Svenskene valgte å legge inn protest ettersom lydfeilen åpenbart forstyrret Hansson. Den ble tatt til følge, og dermed måtte finalen svømmes på nytt.

I skandalefinalen var det britiske Kathleen Dawson som var raskest, og det var hun også etter omsvømmingen.

Verst gikk det ut over nederlandske Kira Toussaint, som ble nummer to på første forsøk. Etter omsvømming måtte hun nøye seg med den bitre fjerdeplassen.

Russiske Maria Kamena endte med tredjeplass i begge forsøk, mens Hansson til slutt ble nummer seks.

Hun kan trøste seg med å ha tatt en bronsemedalje på 100 meter butterfly tidligere i mesterskapet.