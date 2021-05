Mulige tiltak mot BBC etter avsløring om Diana-intervju

Storbritannias regjering vurderer tiltak mot BBC etter avsløringen om at kanalen lurte til seg til et intervju med prinsesse Diana i 1995.

Den britiske kulturministeren Oliver Dowden sier at granskningen viser grove feil i hjertet av den statsfinansierte rikskringkastingen.

Han sier også at de nå vil vurdere om det trengs flere reformer når det gjelder BBCs ledelse.

Opplysningene om de uredelige metodene som ble brukt, kommer fram i en uavhengig granskningsrapport som ble publisert denne uken. Det har ført til at både prins William, prins Harry og Dianas bror Charles Spencer har gått ut med kraftig kritikk av BBC.

– Utnyttelseskultur

De mener at intervjuet bidro til at Diana fikk det svært tungt mot slutten av sitt liv, og både Spencer og prins Harry mener at dødsulykken i Paris to år senere ikke ville han skjedd hvis det ikke var for det famøse intervjuet.

– Ringvirkningen av en utnyttelseskultur og uetisk praksis tok til slutt livet hennes, sa prins Harry torsdag.

Prins William har uttalt at intervjuet aldri noensinne bør vises igjen. Han sier at BBC både sviktet hans mor og offentligheten, og at det førte til at forholdet mellom foreldrene hans ble verre.

Falske dokumenter

I intervjuet som journalisten Martin Bashir gjorde med Diana i 1995, fortalte hun blant annet om problemene i ekteskapet med prins Charles.

Først nå er det blitt kjent offentlig at Bashir brukte falske dokumenter til å hevde at Diana ble overvåket av sine nærmeste medarbeidere, noe som førte til at hun sa ja til å gi intervjuet.

Statsminister Boris Johnson sier at han håper BBC gjør alt de kan for å sikre at noe slikt aldri skjer igjen. Han har selv bakgrunn som journalist og ble i sin tid sparket fra The Times for å ha diktet opp et sitat.

(©NTB)