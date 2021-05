Norske Willian (23) vokste opp på Holmlia - nå blir han landslagsspiller i utlandet

Strømmen-spiller Willian Pozo-Venta har aldersbestemte landskamper for Norge, men får nå seniordebuten for øynasjonen i Karibien.

Tidligere denne våren ble kubanske fotballspillere fra utenlandske ligaer for første gang ønsket velkommen på landslaget.

Kort fortalt tillot ikke den sosialistiske ettpartistaten, under Fidel Castros langvarige ledelse, profesjonell idrett. Utøvere måtte ut av landet om de skulle signere profesjonelle kontrakter - og da var de ikke lenger ønsket på landslaget.

Den praksisen har nå endret seg, i et håp om etterlengtet sportslig fremgang for en nasjonen som nå er rangert som verdens 181. beste landslag.

Det åpnet en dør for en 23 år gammel OBOS-ligaspiller.

SHOWMAN: Pozo-Venta på Holmlia, hvor han vokste opp og fortsatt bor. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg er fra to ulike land og føler meg knyttet til begge

Willian Pozo-Venta er født i Havana, Cuba, men kom til Norge som fireåring. Med unntak av et år på Cuba i sine tidlige tenår, har han vokst opp på Holmlia i Oslo.

Han har flere ganger spilt med det norske flagget på brystet for U17 - og U18-landslaget, men han har nå landet på at han vil representere Cuba på seniornivå.

– Det var vanskelig – det var ikke et enkelt valg å ta. Jeg er jo på en måte fra to ulike land og føler meg knyttet til begge to, men nå er jeg 23 år gammel og har lyst til å oppleve landslagsfotballen også. Og jeg er veldig glad i Cuba, så det er fint å kunne representere fødelandet mitt, forteller han.

GATEFOTBALL: Pozo-Venta fra barndommen i Havana. Foto: privat.

Valget om å spille for Cuba gjør at Pozo-Venta får en hektisk tid fremover. Allerede om få uker kan han bli å se i aksjon for landslaget.

– Først skal vi spille VM-kvalifisering, og så skal vi på en treningsleir i Guatemala. Etter det skal vi til USA og spille Gold Cup-kvalifisering, forteller han.

Flyttet til Frankrike alene som 15-åring

Skulle Cuba lykkes i de ulike kvalifiseringene, kan Pozo-Venta potensielt få prøve seg mot kvalitetsmotstand som USA og Mexico.

Det vil i så fall bli et foreløpig karrierehøydepunkt for en spiller som har levd en nomadisk tilværelse så langt.

Venstrevingen har endt opp i Strømmen etter opphold i Tromsø og Follo, Metz i Frankrike, Stomil Olsztyn i Polen, Zimbru Chisinau i Moldova, prøvespill i Stoke og blant annet treningsopphold med klubber som Lyon og Sochaux.

TILBAKE TIL FØDELANDET: Pozo-Venta har ikke vært på Cuba på i overkant av ti år, men i mai og juni går turen over Atlanteren. Foto: privat.

– Det har vært vanskelige perioder, vanskelige tider. Jeg flyttet til Frankrike da jeg var 15 år gammel, helt alene, kunne ikke språket, bodde med bare franske spillere i et internat. Det var veldig tøft. Jeg var ikke voksen i hodet eller mentalt sterk da. Det krever mye mentalt å bli fotballspiller, sier han.

– Jeg har en veldig stor x-faktor

At karrierepilen ikke hele tiden har pekt riktig vei, er han ikke redd for å vedgå.

– Jeg føler jeg ikke har fått vist meg frem skikkelig. Folk har ikke sett meg ordentlig. Folk vet ikke hva jeg har å gi, men det er opp til meg å vise det.

TEKNISK: Pozo-Venta har flere landskamper for Norges U17 - og U18-landslag tilbake i 2014 og 2015. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Hva har du å gi?

– Jeg føler jeg har en veldig stor x-faktor. Jeg er en Holmlia-spiller. Vi spiller på en veldig uvanlig måte. Vi er lekne og har det veldig gøy når vi spiller.

Ronaldinho er forbildet for 23-åringen, som fortsatt har svært store drømmer, selv om han har til gode å virkelig sette farge på OBOS-ligaen.

– Jeg drømmer om det alle drømmer om: VM, Champions League, spille i de beste ligaene i Europa. Det har vært mye hardt arbeid og motgang, men jeg har store ambisjoner, avslutter han.