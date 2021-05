Har holdt stengt i syv måneder – så kom gladbeskjeden

Treningssentrene i Oslo får lov til å åpne igjen etter å ha vært stengt siden november i fjor. Nå har lederen for SATS Sjølyst et viktig råd til alle som vil trene.

Det har vært lange og tunge måneder for Inger Anne Backe-Hansen og resten av gjengen på SATS Sjølyst i Oslo.

I november måtte de stengte dørene og siden det har det ellers travle treningssenteret vært nesten tomt.

– Syv måneder! Det er så utrolig lenge. Det har vært ordentlig, ordentlig tøft. Helt ubeskrivelig, sier Backe-Hansen.

Hun klarte derfor ikke å holde jubelen tilbake da byrådet fredag bestemte at treningssentrene kan åpne igjen fra onsdag neste uke.

– Det er så fantastisk. Nå har vi håpet, tryglet og bedt, og endelig får vi lov. Jeg gleder meg så enormt til å ønske alle velkommen inn dørene her på onsdag, sier Backe-Hansen.

Klare til å åpne

På en pressekonferanse fredag ettermiddag offentliggjorde byrådet den videre planen for gjenåpningen av Oslo.

– Kjære Oslo, nå skjer det, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen.

Onsdag 26. mai fortsetter Oslo med trinn to av gjenåpningsplanen. Det betyr at skjenkesteder, treningssentre, kafeer og restauranter igjen kan åpne.

– Vi håper at folk kommer til oss når vi åpner på onsdag. Jeg har hørt at mange gleder seg og ser fram til å trene igjen, sier Backe-Hansen.

Dette er ikke lov

Selv om treningssentrene får lov til å åpne er det lagt ned et forbud mot gruppetrening. Det vil dessuten være strenge krav til avstand.

– Vi er veldig nøye på smittevern, sier Backe-Hansen.

LEGEERKLÆRING: Det er kun de som har legeerklæring som har fått benytte treningssentrene i Oslo de siste månedene. Foto: Pål Schaathun

Innendørs gruppetrening for barn og unge under 20 år er tillatt i grupper på inntil 20 personer. De over 20 år kan trene og gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs.

Backe-Hansen tror mange er klare for å komme i gang med treningen igjen, men har ett tydelig råd.

– Man blir fryktelig støl den første tiden, så ta det litt rolig. Begynn forsiktig og gled deg til å komme hit og trene, sier senterlederen.

Dette er de nye tiltakene i Oslo: · Kafeer, skjenkesteder og restauranter åpnes. · Det tillates skjenking til kl. 22.00. · Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening · Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer. · Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper. · For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne. · Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder åpnes. · Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer. · Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer. · Det åpnes for kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler. · Fritidsklubber for inntil 20 personer innendørs om gangen tillates.

3000 permitterte

SATS har vært nødt til å permittere over 3000 ansatte de siste månedene.

– For mange er jobben holdepunktet i livet, så det er en del som har hatt det tungt psykisk. Mange har savnet treningen og folka som her her. I tillegg har noen blitt rammet ganske hardt økonomisk av å være permittert, sier Backe-Hansen.

– Hvordan blir det å ta den telefonen til de som er permitterte og kalle dem inn igjen?

– Det blir så fint, jeg gleder meg veldig. Det er så mange som har gledet seg til å komme tilbake på jobb, sier Backe-Hansen.