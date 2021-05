Solbakken ut mot Høie: – Bredden har fått lide nok

Nok en regjeringskonferanse, og nok en dårlig nyhet for breddefotballen:

Heller ikke i trinn 2, som iverksettes 27. mai, blir det mulig for de rundt 50 000 breddefotballspillerne i Norge å gjenoppta normale fotballtreninger med kontakt.

Ståle Solbakken fulgte spent på regjeringskonferansen fra sitt hjem i København, og reagerte med skuffelse og frustrasjon på videreføringen av den nedstengte breddefotballen.

– Jeg hadde store forhåpninger i dag på breddefotballens vegne. For meg er det to spørsmål som dukker opp: er breddefotball viktig, og hvorfor er den i så fall viktig? Jeg mener den er veldig viktig. Både på grunn av det enorme frafallet som har skjedd, og på grunn av konsekvensene dette kan få for psykisk helse, livskvalitet og det som måtte komme etter at pandemien er over, sier Solbakken.

Viktig med gulrot

Han er på kollisjonskurs med påstanden fra helseminister Bent Høie, om at et unntak for 50 000 voksne breddefotballspillere for énmetersregelen ville« undergravd befolkningens vilje til å ofre mye for dette».

– Jeg vil snu det argumentet på hodet. Respekten for énmetersregelen er stor, og vil bli enda større hvis man hadde åpnet for breddeidrett og breddefotball. Da ville motivasjonen for å overholde det regjeringen og faginstansene sier blitt enda større, sier Solbakken, og fortsetter:

– Nå som slitasjen er som størst er det viktig å gi en gulrot, og det er veldig tvilsomt om smittesituasjonen ville forverret seg av dette. Men nå tror jeg kanskje det får en motsatt effekt: at folk begynner å opponere, og lage tilstelninger som gjør at det blir uoversiktlig, i stedet for at man har kontroll i organiserte former, sier Solbakken.

Han understreker at han ikke ønsker noen sivil ulydighet fra fotballen, men mener det er på høy tid å gå tøffere til verks mot fotballnekten i Bredde-Norge.

– Jeg har stor respekt for at Bent Høie og helsemyndighetene må ta de vanskelige avgjørelsene. Vi må tro på at grunnene for å holde breddefotballen stengt er det de sier. Likevel må vi tørre å gå hardere imot, og få diskusjonen opp. Den må være tøffere.

– Hva legger du i tøffere?

– Jeg mener overhodet ikke at det skal bli noe Charter-Svein over det, men jeg tror det er veldig viktig at vi på en saklig måte legger fram det man kan legge fram. Alle rapporter jeg har sett og fått referert, tyder på at det er veldig lite smitte i forbindelse med konkurransedelen av breddefotballen. Jeg føler uroen som er på grasrota nå, og den maktesløsheten og urettferdigheten de føler på. Det har ligget i kortene for mange nå: «OK, vi holder ut, men nå må vi få en positiv beskjed». Når den ikke kommer, så er jeg redd for at vi ser en motsatt effekt nå - at breddefotballen framover ikke vil skje i ordnede former, sier Solbakken.

14 MÅNEDER SOM NEDSTENGT: Lørenskogs 3. divisjonslag har ikke fått trene normalt siden mars i fjor. Og de får neppe klarsignal på en god stund ennå. Foto: Torstein Wold / TV 2

Høie avviser opprør

Bent Høie svarer slik på spørsmål om konsekvensene av sivil ulydighet i breddefotballen:

– Da risikerer de jo reaksjoner, hvis de bryter forskriftene. Jeg oppfatter at Norges Idrettsforbund er veldig tydelige på deres holdning, som er at man alltid skal følge nasjonale råd og regler. Jeg regner med at idretten selv vil rydde opp i den type aksjoner.

Når TV 2 spør om alarmerende tall rundt psykisk helse i forbindelse med nedstengt breddeidrett, hevder helseministeren at det er tatt med i beregningen.

– Det er alltid det som det veies opp mot, i alle sammenhenger. Men å gi en så stor andel av voksne personer i Norge unntak fra det viktigste verktøyet vi har, énmeterskravet, vil ikke bare øke risikoen for smitte der og da. Men definitivt også øke risikoen for at folk blir mindre opptatt av å holde avstand i alle andre sammenehenger.

– Men dere er vel avhengige av å ha folk med dere for at det ikke skal virke mot sin hensikt? Hvor lenge kan dere opprettholde dette når dere ser at det er opprør i grasrota?

– Det er ikke tilfelle. Vi ser at oppslutningen rundt nasjonale råd og regler har styrket seg i det siste. Folk er enige i tempoet i regjeringens gjenåpingsplan. Nå vil mange se at vi gjør dette sammen, og bidrar til at vi kan åpne Norge igjen. Jeg tror at nettopp det å gi unntak for metersregelen til en så stor gruppe kunne undergravd resten av befolkningens vilje til å ofre mye for dette, sier helseministeren.

Selv om regjeringen på egne hjemmesider skriver at fysisk kontakt for utendørs breddeidrett kan gjennomføres i trinn 3, er helseminister Bent Høie av en annen oppfatning:

– Rådene fra FHI og Helsedirektoratet er veldig tydelige på at akkurat det med å holde avstand er en av reglene vi må holde på ganske lenge i Norge, og i de neste trinnene. For eksempel i trinn 3. Først i trinn 4 begynner vi å gi større unntak for énmetersregelen, sier han.



Ståle Solbakken - som selv bor i et land der helsemyndighetene har vært en pådriver for å holde breddeidretten åpen gjennom store deler av pandemien - lider med breddeidretten i Norge.

– Det viktigste for meg er å slå et slag for breddefotballen i Norge. De har fått lide lenge nok. Jeg føler som mange andre, at det er veldig sterke argumenter for at dette ikke vil gå utover den totale smittesituasjonen i Norge. Det blir langt verre å håndtere frustrasjonen til de mange der ute som ikke kommer i gang, sier Solbakken.