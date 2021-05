Kan stoppes av strenge regler – landslagssjefen fortviler

Norges Fotballforbund forsøker febrilsk å finne en løsning, men slik situasjonen er nå vil ingen hjemlige spillere være en del av troppen til privatlandskampene mot Luxembourg og Hellas i Malaga.

De kampene spilles 2. og 6. juni.

På grunn av de nasjonale smittevernreglene vil hjemlige landslagsspillere måtte sitte i karantene når de kommer tilbake til Norge.

Det går ut over spillere som André Hansen (RBK), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Marius Lode (Bodø/Glimt) og Stian Gregersen (Molde), som alle var med i forrige tropp.

Vil ikke ta ut spillere som må i karantene

Til Avisa Nordland sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen dette om muligheten for å slippe spillere til landslaget:

– Dersom ikke regjeringen og NFF kommer til en enighet om karantene ved innreise, så skal de bare drite i å ta ut Glimt-spillere på landslag.

Det er også Solbakken fullt innforstått med.

– Vi er jo fullt innstilt på at de norske spillerne som kommer med i den troppe nå skal i karantene, men at det skal skje under veldig strenge forhold slik at de også kan opprettholde sin trenings- og kamphverdag. Hvis de ikke får lov til det, betyr det at vi ikke kan ta med de norske spillerne.

– Det vil gå ut over det norske landslaget. Jeg synes vi har vært veldig fleksible. Vi spiller alle kampene våre i utlandet og vi er under et veldig strengt smitteregime.

– Vi får bare håpe det ordner seg før uttaket mandag kveld eller tirsdag formiddag, sier Solbakken til TV 2.

– Er det riktig at vi alltid drar på fest til andre?

Landslagssjefen mener Norge som nasjon nå oppfører seg som en person som kun drar på fest til andre, og aldri inviterer tilbake.

– Vi må få lov til å stille kritiske spørsmål rundt dette. Er det sånn at disse spillerne her, som lever av dette – det er yrket deres –, skal måtte sitte i en slags karantene hvor de ikke kan utføre jobben sin?

– Vi er et land deltar i mye internasjonal idrett i alle forskjellige årstider. Og nå mener jeg at vi må få lov til å stille spørsmålet, uten at jeg av den grunn påstår at jeg har rett og noen andre har feil:

– Er det riktig at vi er den som alltid drar på fest hos andre, men aldri inviterer noen til våre fester eller at vi avlyser de festene?

– Det synes jeg er et betimelig spørsmål, uten å være arrogant. Det må vi tørre å spørre oss om. Er det sånn at de som representerer landet vårt skal kunne få en viss fordel i noen sammenhenger slik at de kan representere landet vårt på best mulig måte, eller skal det være total likhet for loven på alle parametere?

Landslagssjefen mener det er på høy tid å diskutere hvorvidt det er rett og rimelig at alle skal behandles helt likt uansett.

– Jeg tror at det norske folket er klar på at OL-utøvere, norske fotballutøvere, alle som representerer landet sitt, og som er i et veldig strengt regime, skal kunne få lov til å utføre jobben sin på best mulig måte og at det tilrettelegges for det.

– Jeg er sosialist og forstår argumentet med likhet for loven, likhet for alle, men jeg tror det er å feilbedømme den situasjonen vi er i og hva det norske folk egentlig ønsker.