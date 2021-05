– Både Norge og Sverige med problemer på generalprøven

Tousin «Tusse» Chiza (19) var uheldig med den første finaleprøven. En svensk ekspert mener at Andreas «TIX» Haukeland (28) også var svak i starten av låten. TIX kontrer og sier han valgte å spare stemmen.

Stemmen til Tusse sprakk da han deltok på generalprøven som startet 13.00 fredag.

Dette var første prøve før den store finalen, og dette er også eneste prøve hvor pressen kan være i salen.

Sprakk

Den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som jobber i Aftonbladet, sier det er uheldig at stemmen til Tusse sprakk mot slutten av låten «Voices».

– Det er likevel bedre når den sprekker mot slutten, enn hvis den hadde sprukket gjennom hele låten, sier han til God kveld Norge.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du se deler av begge opptredene, samt intervjuet med Tobbe Ek.

KJENDIS: Tusse er en stor kjendis i hjemlandet. Foto: Heiko Junge / NTB

Det har vært mye snakk om stemmen til den populære svenske artisten.

Tusse knuste all konkurranse under Melodifestivalen tidligere i år, til tross for vond hals og stemmeproblemer. Etter seieren gikk han på en smell da han mistet stemmen helt.

Det endte med en mandel-operasjon.

Kritisk i kveld

Ek forteller at også TIX hadde problemer med stemmen i starten av «Fallen Angel»-fremførelsen.

– Nå er det viktig for dem å få orden på dette før juryprøven i kveld. De er veldig nøye på dette.

Melodi Grand Prix-sjef Stig Karlsen har snakket med TIX om dette. Karlsen sier følgende til God kveld Norge:

– Han valgte å spare seg litt på prøven nå, og det er ikke så rart for prøven senere i kveld er den juryen bedømmer. Da kommer 50 prosent av stemmene som deles ut i morgen.

TIX og Tusse ligger foreløpig på henholdsvis 16.- og 13.-plass på bettinglistene.

Saken oppdateres, og snart kommer det en video av begge opptredene.