Fire videre til finalen i The Voice

Fredag kveld var det endelig duket for semifinale i The Voice fra H3 Arena på Fornebu.

Seks gjenværende deltakere gav alt for å overbevise publikum om at de fortjente en av de fire finalebillettene fredag 28. mai.

Etter at seerstemmene var opptalt ble det til slutt klart at The Voice-drømmen var over for Cynthia Verazie (18) og Sverre Eide (27).

Dermed kunne Natan Dagur (21), Erlend Gunstveit (25, Maria Petra Brandal (21) og Sofie Fjellvang (20) juble for en plass i finalen neste fredag.

– Bedre enn noensinne

Mentorene Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (50), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43) var stolt over innsatsen til alle og overøste deltakerne med lovord.

– Det er så ofte man sier at nivået i år er bedre enn tidligere. Men dette er min tredje sesong og jeg kan med hånda på hjertet si at dette semifinaleheatet her, det har aldri vært så mange flinke deltakere, mente mentor Espen Lind og utdypet:

– Veldig ofte har det vært to eller tre som kanskje stikker seg ut, mens her sitter vi med seks deltakere som er, altså det er så jevnt at det er umulig!

Se alle deltakernes opptredener lenger ned i saken!

Slik var kvelden

Til en forandring fra tidligere livesendinger ble kveldens kalas åpnet av alle deltakerne som sammen fremførte «Came Here for Love» av Sigala og Ella Eyre.

Etter fellesopptredenen var det kveldens yngste deltaker, Cynthia Verazie (18), som gikk først i ilden. På forhånd var både Verazie og mentor Espen Lind enig om at låtvalget med sangen «Believe» av Cher var noe dristig.

Etterpå var Lind derimot svært begeistret over det unge talentet.

– Det var helt genialt. Det var fantastisk. Forrige ute tok jeg av meg hatten, og det er nesten så jeg må ta av meg parykken denne gang. Dette er helt fenomenalt, du fortjener å gå til finalen, utbrøt han og fikk støtte fra mentor Matoma.

– Det lukter jo svidd i rommet her, fytti katta for et show. Her får vi se et helt ny side av deg, jeg tenker at dette her var helt rått!

Islendingen Natan Dagur (21) på Team Ina hadde valgt låta «All I Want» av Kodaline, – en sang han innrømmer at han kan kjenne seg igjen i.

Selv var han ikke fornøyd etter opptredenen, men da satte mentor Ina Wroldsen ned foten.

– Nei, Natan nå slutter du, det var helt nydelig, ropte Wroldsen og la også til:

– Du har umenneskelige krav til deg selv. Jeg har aldri møtt en person som øver og tærer så mye som Natan. Og Natan, nå tar du og setter på deg smilet for det her kan du smile av kompis, det her var rått.

Wroldsen fikk også støtte fra de andre mentorene.

– Teknikk er en ting, og jeg skjønner at det er viktig. Man skal øve og man skal føle seg glad for det man har klart å prestere, det skjønner jeg. Men mye viktigere enn det, er det du har klart å få folk til å føle og klart å formidle, roste Wolde-Mariam og la til:

– Det du gjorde var fantastisk, bare ta det til deg. Ferdig!

Gartneren Erlend Gunstveit (25) var den eneste gjenværende deltakeren på Team Matoma. Han hadde valgt låta «Everglow» av Coldplay, og for det høstet han bare lovord – og en rørt mentor.

– Det som er så nydelig med Erlend, er at da han synger fra hjertet så får du bilder i hodet, det første jeg tenkte på var at dem låta er den jeg hører på når jeg skal hjem, og har vært ute i verden, for å være sammen med jenta mi. Og de følelsene er så ekte da, sa Matoma.

Fremførelsen fikk også en av de andre mentorene til å angre på å ikke ha valgt Gunstveit tidligere.

– Du er en av de som alle vi andre er litt sånn at vi angrer oss for at du ikke er på vårt lag. For du er en litt sånn dark horse som bare kommer under radaren og blir bare bedre og bedre. Og den stemmen din, den dybden og den bassen vibrerer i mellomgulvet når du synger, skrøt Lind.

– Nå skjønner jeg hvorfor Tom blir Tom, jeg var nummeret unna, roste Wolde-Mariam og hintet til Lægergrens tårevåte fremtoning.

Horten-jenta Maria Petra Brandal (21), valgte å gå ut av komfortsonen og gå for et låtvalg hun aldri har prøvd på tidligere i konkurransen. Hun har nemlig aldri sunget på norsk tidligere, men valgte denne gang låta «Håper Du Har Plass» av Cezinando.

– Jeg synes det er vanskeligere å synge på norsk, da er det vanskelig å hjemme seg bak på en måte, sa Brandal før framføringen.

Etterpå slet mentor Espen Lind med å finne ord og å holde tårene tilbake.

– Det er et eller annet med, når du kommer inn i den sonen hvor du mener det du synger slik at du blir til låta, da har jeg ingen forsvarsmekanismer mot det. Og dette er akkurat det vi snakket om at denne låta skulle bli, roste han og la til:

– Jeg kunne ikke turt å drømme om. Dette er det beste du har gjort så langt i denne konkurransen, og jeg håper «folk finner en plass» til deg.

Alle de andre dommerne var enig og øste med lovordene.

– Det som imponerer meg veldig, veldig mye i dag. Alle vet jo at han er en lyriker av rang, han er en av de beste tekstforfatterne vi har. Når en ordentlig sanger som du er tar en slik låt så har man ofte en tendens til å skulle «synge den så mye». Det du gjorde krever så mye selvtillit. Det var «flawless», utbrøt Wolde-Mariam.

Regnskapsføreren Sverre Eide (27) fra Ålesund fremførte «Stop and Stare» av One Republic, til stor begeistring fra mentor Ina Wroldsen.

– Jaaa, ropte Wroldsen.

– Det vet jo ikke alle, men du er jo ganske gal, og det liker jeg med deg. Du er en sånn person som er ydmik, du er litt crazy og på toppen av det hele så er du helt fantastisk talentfull, strålte hun.

Mentor Wolde-Mariam var også enig, men hadde tilbakemelding til noen andre enn Eide.

– Jeg fokuserer på Sverre men jeg kan ikke ikke fokusere på Ina. Det er veldig vanskelig for hun sitter rett ved siden av meg og hun er akkurat som en fotballfar som sitter og heier og roper «kom igjen!», lo Wolde-Mariam og etterlignet Wroldsen.

Kveldens siste deltaker, Sofie Fjellvang (20) fra Kristiansand, var også den siste deltakeren på mentor Yosef Wolde-Mariam.

Hun hadde valgt låten «Empire State of Mind» av Jay-Z og Alicia Keys og spilte samtidig piano selv, en opptreden hun høstet stående applaus fra samtlige mentorer for.

– Sofie, ey! Du er så rå, sa en tårevåt Wolde-Mariam og måtte ha mer tid til å finne ordene.

– Hvorfor har du ikke gjort det før, ropte både Lind og Matoma i kor.

– Når du setter deg ned og gjør dette så legger du til en egen dimensjon, det burde du gjort mye tidligere, skrøt Lind.

