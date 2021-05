Nuno Espírito Santo ferdig i Wolves

Det bekrefter Wolverhampton på sine nettsider.

Nuno Espírito Santo leder Wolverhampton for siste gang i søndagens møte med Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Klubben skriver at det er partene er enige om å skille lag.

– Siden første dag har ambisjonen vår vært å få til en positiv endring og jobbe for å utvikle denne klubben. Jeg er stolt over å si at vi har gjort det hver eneste dag. Vi har oppnådd våre mål, og vi har gjort det med lidenskap og i fellesskap, sier Nuno til klubbens nettsider.

Wolverhampton ligger på tolvteplass i Premier League før siste runde.

Nuno har vært Wolves-manager i fire sesonger. Han tok ulvene opp til Premier League på imponerende vis, før han tok en sjuendeplass i comebacket på øverste nivå og til kvartfinale i Europaligaen.

Nuno har tidligere vært trener i Rio Ave, Valencia og Porto.