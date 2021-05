Jubler for Oslo-lettelser: – Endelig!

Etter et halvt år med stengte kraner, blir det igjen tillatt å servere alkohol i Oslo. Nå er flere barer og restauranter i full sving for å gjøre seg klar til åpning neste uke.

Det var jubel og applaus inne på baren The Dubliner i Oslo da Raymond Johansen fredag la frem planen for den videre gjenåpningen av Oslo.

Fra onsdag neste uke kan skjenkesteder, treningssentre, restauranter, teatre og museer igjen åpne opp.

– Dette er veldig bra. Nå er jeg veldig lettet, sier Karl Henning Svendsen, daglig leder i Noho Trøbbelskytter som driver flere av Oslos største utesteder.

Et tungt år

Helt siden 10. november har det vært skjenkestopp i hovedstaden.

– Det har vært egentlig ett og et halvt år med evig slit og en rekke nedturer. Det har vært mange følelsesladde øyeblikk der vi trodde at nå skal vi åpne, men som endte i enda en nedtur. Det har vært tungt, sier Svendsen.

Forventningene var derfor store i forkant av fredagens pressekonferanse.

FULGE MED: På baren The Dubliner fulgte de nøye med på pressekonferansen fra byrådet i Oslo. Foto: Aage Aune / TV 2

– Nå håper jeg dette er første skritt mot en mer normal hverdag. Hvis ikke blir jeg veldig, veldig skuffet, sa Svendsen til TV 2 i forkant av pressekonferansen.

På pressekonferansen kom det frem at Oslo går i gang med re trinn to i gjenåpningsplanen. Det betyr at det kan være alkoholservering frem til klokken 22.

– Dagen i dag er en stor milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstengningen av Oslo som har vart siden starten av november, sier Johansen.

Skal jobbe på

For Svendsen og resten av utelivsbransjen blir det nå en hektisk helg med mye planlegging og jobbing.

– Nå har vi virkelig noe å jobbe mot. Det blir en bra helg, en skikkelig jobbhelg, sier Svendsen.

KLARE: Ringnes er klare til å kjøre ut øl til Oslos utesteder. Foto: Aage Aune / TV 2

Ringnes-sjef Anders Røed sier at de allerede er i gang med arbeidet.

– Vi står klare til å kjøre ut øl fra Ringes. Nå kan vi endelig komme i gang igjen, sier Røed.

– Svært gledelig

Oslo Handelsstands Forening er også glade for at restauranter, barer og kafeer igjen kan åpne dørene.

– Det er svært gledelig at de nå får åpne opp igjen, sier en lettet Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Han tror bransjen er godt forberedt på gjenåpning.

– Vi er trygge på at smittevernhensyn vil bli godt ivaretatt. Vi mener bransjen er vesentlig bedre rustet for å ivareta smittevern enn det som er situasjonen når folk samles i store og uoversiktlige grupper i parker og byrom, sier Næss.

FHI advarte

Åpningen av skjenkekranene skjer til tross for at Folkehelseinstituttet anbefalte Oslo å vente.

I den endrede koronaforskriften for Oslo kommune kommer det fram at FHI mente det var best å vente med å åpne skjenkekranene til erfaringene fra 17. mai-feiringen var klare.

– Det er helt riktig at FHI har gitt en vurdering om å utsette åpning av skjenking, og at smittevernoverlegen ønsket å skille mellom utendørs og innendørs skjenking, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han viser til at byrådet må ha tiltak som er forholdsmessige, og at smittetallene har gått ned. Også tilliten befolkningen har til reglene, har bidratt til at byrådet fatter et annet vedtak enn det FHI anbefalte.

– Vi oppfattet det som veldig riktig nå å treffe dette tiltaket, sier Johansen.