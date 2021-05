– Det er som å finne igjen «Titanic»

Gründer Cristian Sæther er på skattejakt i Beiarfjorden i Nordland hvor han har lagret kaviar på havets bunn.

Kaviaren har en anslått salgsverdi på to millioner kroner.

– Jeg har et kart og et kryss og det skal være rett ut for odden du ser der ute, peker Cristian Sæther utover fjorden.

Historien om kaviargründeren startet i et lokale i Beiarn kommune i Nordland for en tid tilbake. Den tidligere bankmannen fikk en vill ide om å lage Norges dyreste kaviar ved hjelp av egg fra fisken rognkjeks.

SPENT: Dette er det første glasset som har ligget i havet i et halvt år. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Egentlig er dette et produkt som ikke finnes på markedet i dag. I et og et halvt år har vi jobbet med å perfeksjonere produktet for å sette sammen et produkt som vi kan selge, sa Cristian Sæther i firmaet Cibus Maris Norway da TV 2 besøkte han i fjor.

For å gjøre produktet enda mer eksklusivt laget han 2000 glass med eksklusiv kaviar som han skulle senke ned til 30 meters dybde.

USA og Asia elsker kaviar

Planen var å langtidsmodne produktet. Kunder i USA og Asia er villige til å betale for slike produkter.

– Man kan selge et lite glass for 1000 kroner stykket og det gir en kilopris på 18.000 kroner, sier Sæther.

Nå er dagen kommet for å hente opp kaviaren etter seks måneder i sjøen.

På vei ut fjorden blir plutselig gründeren usikker på hvor fortøyningen ligger.

Han har ikke vært på stedet siden glassene traff havets bunn 10. november i fjor.

– Planen er å finne forankringspunktet som leder til en kjetting og noe tau som igjen leder oss til stålkassene med kaviar, forteller han.

Han er litt nervøs. Med på båtturen er det mange personer som følger spent med på det som nå skal skjer. Fallhøyden for at det ikke skal gå bra er rimelig stor.

LANGTIDSMODNING: 10 november i fjor ble 2000 glass senket ned i havet. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

– Det er ingen som har studert kaviaren underveis, så vi aner ikke hvordan det ser ut der. Vi vet ikke hva vi finner når vi tar det opp, eller om vi finner den i det hele tatt, sier Sæther.

Mye kan gå galt

– Det har vært mye grubling, tanker og usikkerhet. Det er klart at jeg ikke skal nøle med å få åpnet ett glass for å smake på det. Kanskje dette er så sprøtt og en så vill ide at ingen har turt å gjøre det før meg, sier kaviar-gründeren.

– Det er altså kaviar til to millioner der, hva kan gå galt?

– Det er vel egentlig havstrømmene som kan ha tatt det med seg ut, men det kan også skje at saltinnholdet har vært for høyt og har tæret igjennom lokket i glasset og kaviaren er skylt bort. Faremomentene er enorme og fallhøyden er stor, påpeker Sæther.

Etter et halvt år er det ikke like enkelt å finne igjen den hemmelige lagringsplassen, men etter en liten leteaksjon ser han et ankerfeste ned i sjøen.

– Her er det! roper han.

Kjettingen sitter fast, og man må sette ut en undervannsfarkost (ROV) for å få den løs.

På skjermen inne i styrhuset på båten, dukker en stålkasse opp. Stemningen stiger, og pulsen til Sæther går ned.

PREGET: Kassene med kaviar bærer preg av å ha vært i saltvann i lengre tid. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Ved hjelp av en kran kommer den første kassen opp og den bærer preg av å ha ligget i vannet i et halvt år.

Kaviar-gründeren er spent. Nå er sannhetens time kommet.

Har kaviar til en antatt verdi på to millioner kroner overlevd vinteren og havets dyp?

Glassene ser hele ut, men noen lokk er mørkerøde av saltvannet.

– Den er ødelagt

Han fjerner plastikken og vrir rundt.

SPENT: Her åpnes det aller første glasset etter et halvt års lagring i havet. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er vakuum i glassene og det lover godt, utbryter Sæther.

Han tar lokket av og lukter. Det blir stille i noen sekunder før han utbryter:

– Kaviaren er ødelagt. Det lukter ikke slik det skal gjøre, sier han skuffet.

Dette var første kasse.

Det er seks igjen og etter hvert som de kommer opp av havet, stiger også stemningen igjen.

I de neste kassene ser glassene bedre ut enn den første. Plastsikringen klippes av.

På ny er det spenning i det lokken skues av, men også her kommer nedturen.

SJU KASSER: Nå skal kaviaren til laboratorium for kvalitetssjekk. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– De er dårlige. De overlevde ikke, forteller han skuffet.

Det er litt trykket stemning på båten.

– Hva har skjedd?

– Det kan ha kommet saltvann igjennom lokket og det kan ha vært for store temperatursvingninger i havet, sier Sæther.

Mye aroma

Lukten fra glasset minner om rakfisk.

Det er tid for å smake og den som er prøvekanin og først ute er næringssjefen i Beiarn kommune, Bjørnar Brændmo.

Han tar ei stor skje. På nytt blir det stille i båten.

PRØVEKANIN: – Det er mye smak og aroma konkluderer Bjørnar Brændmo, næringssjef i Beiarn kommune og gründer Cristian Sæther. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Den er veldig aromatisk og er god på smak. Det vil bli spenneden å få dette matsikkert analysert. Dette har jeg faktisk troen på, sier Bjørnar Brandmo, næringssjef i Beiarn kommune.

Etter hvert er det flere som tør å smake på kaviaren og etter hvert nikker samtykkende.

Også gründeren selv tar en munnfull og utbryter.

Nekter å gi opp

– Det er veldig mye aroma og smak. Dette kan bli veldig spennende og det er overraskende. Vi får se i morgen da hvordan det går med oss, humrer Cristian Sæther.

NEKTER Å GI OPP: Kaviaren lukter litt som rakfisk. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Litt av skuffelsen er borte og smilet sitter løst igjen. Kanskje har dette blitt ett enda bedre produkt enn det han hadde håpet på?

– Nå skal vi sende noen glass til laboratorium og analyse i Bodø for å se om dette er spiselig, forteller han.

Den unge gründeren nekter å gi opp.

– Jeg tenker at jeg uansett må prøve på nytt igjen. Man må jo lære av de feilene man har gjort og bli bedre til neste gang. Om det er temperatur eller forpakning eller begge deler som er årsaken vet vi ikke, men det må vi forske litt på, sier Cristian Sæther.