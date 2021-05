Fant håndskrevne brev til flere personer i leiligheten

Da politiet gikk gjennom leiligheten der to barn ble drept på Lørenskog i fjor sommer, fant de brev som er skrevet av den tiltalte tobarnsmoren (36). De vil bli lagt frem som beviser i rettssaken.

En gang i løpet av kvelden den 18. juli eller natt til 19. juli i fjor ble ett år gamle Gabriel og syv år gamle Mikael kvalt mens de sov i hjemmet sitt på Lørenskog utenfor Oslo.

Morgenen etter rykket nødetatene ut til boligen etter et branntilløp.

Brannvesenets utrykningsleder, som fant guttene, er den første som skal vitne når rettssaken kommer opp for Romerike og Glåmdal tingrett mandag.

GRUSOMT FUNN: I leiligheten bak denne døra ble barna funnet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I leiligheten fant nødetatene også barnas mor, den nå dobbeltdrapstiltalte 36-åringen. Hun var tilsynelatende påført alvorlige skader.

I ambulansen på vei til sykehuset opplyste hun til politiet og helsepersonell at det var hennes eksmann som hadde skadet henne, ifølge tiltalen.

– Uforståelig for henne

Opplysningene gjorde at eksmannen ble pågrepet og siktet for vold mot henne og drap på barna. Det skjedde da han kort tid senere ankom boligen for å hente guttene sine.

Saken tok imidlertid raskt en ny vending. Siktelsen mot barnas far ble frafalt, mens moren ble siktet for drapene, uriktig forklaring og underslag etter å ha overført 115.000 kroner fra den ene sønnens sparekonto til seg selv.

PÅGREP FAREN: Politiet pågrep faren kort tid etter ugjerningen, men siktelsen ble frafalt dagen etter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er helt klart at hun ikke var ved sine fulle fem da disse handlingene ble begått. Det er uforståelig for henne at hun har gjort dette, sier morens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til TV 2.

Tiltalte har vært lagt inn på psykiatrisk sykehus helt siden hun ble pågrepet i fjor sommer. Det er imidlertid ikke tatt forbehold om noen særreaksjon i form av tvungen behandling eller forvaring.

Mandag begynner rettssaken mot den drapstiltalte moren.

Skal legge frem brev

Statsadvokat Ane Evang ønsker ikke å kommentere hvorvidt påtalemyndigheten mener at drapene skjedde med overlegg, altså om de var planlagte.

– Det kommer til å bli et sentralt tema i retten, sier hun.

AKTOR: Statsadvokat Ane Evang. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB

Blant bevisene som skal legges frem, er brev som ble funnet i leiligheten. De er håndskrevet av tiltalte, slik TV 2 forstår det. Tekstene har vært analysert av politiets eksperter på skrift- og dokumentanalyse.

I brevene er det ifølge TV 2s opplysninger skrevet tekster til eksmannen og til annen nær familie av tiltalte. Brevene er tidligere omtalt av VG.

Statsadvokat Evang ønsker ikke å si noe om hvorfor påtalemyndigheten vil legge disse frem som bevis.

– Jeg kan bekrefte at det skal fremlegges noen brev, men innholdet og omstendighetene rundt disse vil bli belyst i retten, sier hun.

– Kjæreste hun hadde

Forsvarer Lærum sier at hennes klient har ytret ønske om å forklare seg i retten og fortelle om opptakten til det som skjedde.

– De to barna var det kjæreste hun hadde, og hun hadde ingen ønske om å overleve dem.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum sier at moren har erkjent de faktiske omstendighetene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra barnefarens bistandsadvokat, John Christian Elden. Da tiltalten ble tatt ut, sa han imidlertid følgende:

– Min klient er glad for at påtalevedtaket så klart fastslår at drapskvinnen forsøkte å kaste skylden på han og tok barnas penger, men intet kan gi han sønnenes livskraft tilbake, så han synes bare det er trist.