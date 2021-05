Treningssentrene i Oslo gjenåpnes

Det offentliggjorde Oslo-byrådet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Det vil likevel være strenge begrensninger på antall, krav til avstand og forbud mot gruppetrening.

Innendørs gruppetrening for barn og unge under 20 år er derimot tillatt i grupper på inntil 20 personer.

Gladmeldingen kommer etter at treningssentrene har måtte holde stengt siden november.

— Vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og et stort steg tilbake til den hverdagen og det bylivet som vi har savnet så lenge. Det vi gjør nå, vil få mange tilbake i jobb. Det betyr veldig mye, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I tillegg til treningssentre og svømmehaller, åpner blant annet restauranter og skjenkesteder, museer, kinoer og teatre.

— Alle som skal bruke tilbudene som åpner, har også et stort personlig ansvar for å følge smittevernreglene, formante byrådslederen.

Artikkelen oppdateres!