Norge må slå såret storhet: – Fullt overkommelig

Petter Thoresen jobber med å få på plass de siste brikkene før møtet med Canada. Norges fjerde kamp på fem dager i Riga.

– Jeg er fornøyd med veldig mye. Det har vært stabilt bra, selv om det bare har endt med én seier. så langt.

Norge har gjort unna tre kamper i årets VM. De åpnet med et 1-5 tap mot Tyskland før de sikret en solid 4-1 seier mot Italia. Tirsdag fikk de bryne seg på de regjerende mesterne Finland. Kampen endte til slutt 2-5, men Thoresen likte det han så av de norske gutta.

Riga, Latvia 20210523. Norsk jubel etter at Mathias Trettenes (t.v.) scorer hattrick under kampen i ishockey-VM mellom Norge og Italia i Arena Riga. Foto: Jussi Nukari / NTB Foto: Jussi Nukari

– Det er veldig positivt å se at det sitter i ryggraden. Det å ofre seg for at laget skal få gode resultat. Det er noe mentalt tøft over norske hockeyspillere. Vi tør å si kvartfinale selv om det er en lang og tøff vei. Vi var på samme nivå som Finland da det gjaldt mye, så mangles det siste lille som Finland hadde.

Canada i trøbbel

Onsdag kveld skal de opp mot Canada. Hockeystormakten med 26 VM-gull, sist i 2016 har skuffet så langt dette mesterskapet og står uten poeng etter møtene med Latvia, USA og Tyskland.

Nå må de vinne mot Norge.

- Jeg så de mot Tyskland, og de begynner å komme nå. Vi må spille en veldig, veldig god hockey for å kunne slå de. De har hatt bedre lag her før, men de er et veldig vanskelig lag å møte. I tillegg er det nå en desperasjon der. De må vinne for å klare den kvartfinalen. Men vi må ha fokus på oss selv og prestere opp mot det vi klarte mot Finland i går. Vi må hardt ut og trøkke.

Petter Thorsen har forventninger til onsdagens møte med Canada Foto: Tore Meek / NTB Foto: Tore Meek

Bjørgvik Holm mener Norge har en god sjanse til å straffe Canada.

– Jeg ser på de som fullt overkommelige. Jeg tror vi har en sjanse så lenge vi spiller som mot Finland. Canada har slitt de første matchene. De har nok ikke den største selvtilliten.

– Hva tror du er grunnen til at Canada har slitt som de har gjort så langt?

– De har et ganske ungt lag. Mange debutanter. Vi har eldre lag og mer rutine. Men det er små detaljer. De har vunnet skuddstatistikken i sine kamper, men ikke vunnet kampene. Vi skal aldri avskrive dem, men jeg ser veldig frem til å møte de i kveld.

Norge må også vinne for å ha en sjanse til å nå en kvartfinale, men er det noe Norge er vant med, så er det å spille med kniven på strupen.

- Vi må vinne dersom vi skal nå den drømmen. Det er mange tøffe kamper igjen, men Canada er i en verre situasjon. Vi må bare takle presset og straffe dem. Jeg håper vi mentalt er påskrudde og klare i dag, sier Petter Thoresen.

Vanskelig utgangspunkt

Utgangspunktet til Petter Thorsen var ikke det beste. Mange av spillerne hadde veldig lite kamptrening på grunn av pandemien. Til slutt måtte landslaget reise til Danmark for å få spille treningskamper før VM.

– Fra dag én i Danmark sa jeg, jøssenavn. Dette ser bra ut. Det er en prestasjon med så mange nye, unge spillere. Jeg er veldig positivt overrasket over hva vi har prestert. De etablerte er også gode på å inkludere. Vi har riktignok bare vunnet én kamp, men jeg er fornøyd med at vi presterer så godt til tross for våre forutsetninger.

Thorsen er spesielt imponert over hvordan unggutta har tatt nivået. Mot Canada onsdag kveld stiller han med hele seks VM-debutanter.

– De har bidratt bra de unge debutantene. I dag stiller vi blant annet med fire backer som er VM-debutanter. Vi har Emil Lilleberg som har levert stabilt bra. Ole (Bjørgvik) Holm er veldig positiv. De er store og sterke og de tar for seg. Max Krogdahl, som kanskje ikke er den mest kjente for de fleste har gjort en kjempeturnering så langt. I dag skal også Kristian Østby prøve seg mot Canada. Det har vært artig å se optimismen og pågangsmotet.

Riga, Latvia 20210522. Tyske Nicolas Kraemmer i duell med Max Krogdahl og Christian Kåsastul (t.h.) under gruppespillet i VM-ishockey i gruppe B mellom Norge og Tyskland i Arena Riga. Foto: Jussi Nukari / NTB Foto: Jussi Nukari

19 år gamle Bjørgvik Holm reiste som 16-åring til USA for å spille juniorhockey. I fjor ble han den 22. norske spilleren til å bli draftet av et NHL-lag.

- Det har vært ekstremt kult. Jeg forsøker å lære av de etablerte gutta og jobber med å finne min plass, men jeg er mer og merm komfortabel. Det er kult å representere landet sitt, sier Holm.

Riga, Latvia 20210523. Italias Daniel Frank (t.v.) i duell med Ole Julian Bjørgvik Holm, i bakgrunnen målvakt Henrik Haukeland under kampen i ishockey-VM mellom Norge og Italia i Arena Riga. Foto: Jussi Nukari / NTB Foto: Jussi Nukari

Mange har fryktet generasjonsskiftet på landslaget. Spesielt på backplass.

– Dette er veldig bra for norsk hockey. Spesielt på backsiden har det dukket opp storvokste og tunge spillere som viser veldig gode takter. Sammen med etablerte og Jonas (Holøs) som er kongen på backen er dette lovende, sier landslagssjefen.