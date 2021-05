Klopp fikk spørsmål om stjerne – snakket om ukjent «bestefar»

Søndag kan Georginio Wijnaldum spille sin siste kamp for Liverpool, for om drøyt én måned utløper nederlenderens kontrakt med de røde ut.

Wijnaldum er linket til klubber som Barcelona, Roma og Bayern München.

– Det er for øyeblikket ikke noe mer å si, for vi skal spille kamp. Vi får se etter kampslutt på søndag, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse om Wijnaldums mulige avskjedskamp.

Da neste spørsmål var i ferd med å stilles, tok Klopp ordet for å hylle en ukjent helt som jobber i kulissene.

– Det jeg kan bekrefte er at vi skal si farvel til Graham Carter. Det vil definitivt skje. Han har vært materialforvalter her i 35 år, om det ikke er mer. Han er den beste materialforvalteren jeg har hatt. Han er en far- og bestefarsfigur her. Vi skal si farvel til ham på en ordentlig måte, sier den tidligere Mainz- og Dortmund-treneren.

Ifølge Liverpools nettsider begynte Graham Carter å jobbe for Liverpool så tidlig som på 1970-tallet, den gang som sjåfør for manageren.

I 1986 ble han heltidsansatt i klubber, før daværende manager Gérard Houllier fikk Carter inn som materialforvalter i 1999.

– Jeg er han som henger opp draktene i garderoben før kampene. Spillerne kommer til meg om det er noe de trenger. Det er en fin gjeng med spillere, og det er en stor gruppe her, har Carter uttalt til klubbens hjemmesider.

Klopp fikk imidlertid hyllet Wijnaldum senere på pressekonferansen.

– Det er ingen tvil om karakteren til Gini. Han er en sensasjonell fyr og fullstendig dedikert til laget og klubben til siste dag, sier tyskeren.



Søndag Liverpool etter alt å dømme sikre seg fjerdeplassen i Premier League med seier over Crystal Palace hjemme. Palace-manager Roy Hodgson pensjonerer seg også etter kampen mot gamleklubben.

10.000 supportere ønskes velkommen tilbake på Anfield til kampen.

Se Liverpool mot Crystal Palace på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag klokken 17.00.