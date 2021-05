Solskjær tviler på Maguire: – Tror ikke vi får se ham i Gdansk

På søndag møter gjester Manchester United Molineux Stadium og Wolverhampton for sesongens siste kamp. De røde djevlene har allerede sikret 2. plassen og Champions League-spill neste sesong.

– Vi er ikke der vi siktet på å være og vi hadde ambisjoner om å komme en plass høyere, men vi har utviklet oss. Vi vet vi hadde en vanskelig start på sesongen på grunn av manglende oppkjøring, men spillerne har klart seg veldig bra og vært veldig gode, sier Ole Gunnar Solskjær.

Han kan også bekrefte at det nå er dialog mellom klubben og supporterne etter de siste ukenes hendelser. Nå håper Solskjær at klubben kan gå samlet inn i en ny sesong.

– Å være sammen med fansen igjen var flott. De viste laget veldig god støtte, og et møte mellom fansen og eierne er et steg i riktig retning. Vi vil starte neste sesong med en god atmosfære. Den første gangen vi skulle møte Liverpool var en skuffende dag, de andre gangen.. de har rett til å si sin mening og de har gjort det på riktig måte etter det, sier han.

Allerede neste onsdag skal 48-åringen ut i sin første finale som Manchester United-sjef, når Villarreal venter til kamp i Europaliga-finalen. Kristiansunderen varsler derfor flere endringer på laget til kampen mot Wolverhampton.

– Vi ønsker å gå inn i finalen med energi og selvtillit. Det blir noen endringer og vi kommer til å hvile noen. Vi vet at vi har gjort det veldig godt på bortebane. Vi skal nyte det og gi spilletid til noen som trenger det før finalen, forklarer han.

Tviler på Maguire

Nordmannens mannskap er stadig ubeseiret på bortebane denne sesongen, med elleve seire og sju uavgjort. Totalt har United gått 25 kamper siden forrige nederlag på fremmed gress.

En som trolig må stå over både siste serierunde og den kommende finalen, er Manchester United-kaptein Harry Maguire. 28-åringen pådro seg en ankelskade i møtet med Aston Villa tidligere i måneden.

– Han går, men det er langt fra å gå til å løpe. For å være ærlig tror jeg ikke vi får se han i Gdansk. Men jeg kommer til å gi han fram til tirsdag kveld. Han forbedrer seg sakte men sikkert, men det tar tid, forklarer Solskjær.

Midtstopperen blir uansett med på flyet til Polen og får stadig en viktig rolle inn mot finalen.

– Han er en veldig viktig person i garderoben. En leder. Før fansen kom inn, tror jeg dere hørte han fra tribunen. Han ønsker at laget skal gjøre det godt. Han kommer til å sørge for at alle er klare for finalen, sier Solskjær.

Ønsker flere signeringer

Manchester United-sjefen kom heller ikke unna spørsmål om overganger på fredagens pressekonferanse. Den siste tiden har spillere som Harry Kane og Jadon Sancho blitt linket til Old Trafford, og selv om Solskjær ikke nevner noen navn, kan han fortelle at det skal handles i sommer.

– Vi planlegger sånn som vi vanligvis gjør. Det er ikke sånn at vi venter til slutten av sesongen, det er en pågående prosess. Jeg håper vi kan styrke oss med to eller tre spiller. Vi må utfordrere høyere på tabellen og vi er fortsatt for langt unna til at vi kan tro at det kommer av seg selv, påpeker han.

En spiller som derimot kan gå den andre veien er Juan Mata. 33-åringens kontrakt løper ut 30. juni.

– Vi snakker med Juan og vi har en god dialog. Den dialogen vil fortsette. La oss se hva han ønsker å gjøre etter sesongen. Han er en veldig god spiller og det har vært hardt for meg å ikke bruke han. Han er en topp spiller og avgjørelsen vil bli tatt etter sesongen, sier Solskjær, og legger til:

– Vi ønsker å komme styrket ut av overgangsvinduet. Det er vanskelig å si, men jeg kan ikke se for mange som forsvinner.