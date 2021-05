Starer trinn to av gjenåpningen i Oslo: – En gledens dag

Byrådet avslutter den sosiale nedstengingen av Oslo. Fra onsdag neste uke blir det en rekke lettelser. Byrådet valgte å ignorere FHIs advarsel om å åpne for skjenking allerede nå.

Etter et halvt år med strenge restriksjoner og sosial nedstenging starter gjenåpningen av Oslo for full styre.

– Kjære Oslo, nå skjer det, sier byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse fredag.

Onsdag 26. mai fortsetter Oslo med trinn to av gjenåpningsplanen.

Det betyr at skjenkesteder, treningssentre, kafeer og restauranter igjen kan åpne. I tillegg kan museer, kinoer og teatre åpne opp etter å ha holdt stengt i flere måneder.

– Dagen i dag er en stor milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstengningen av Oslo som har vart siden starten av november, sier Johansen.

Dette er alle lettelsene: · Kafeer, skjenkesteder og restauranter åpnes. · Det tillates skjenking til kl. 22.00. · Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening · Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer. · Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper. · For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne. · Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder åpnes. · Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer. · Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer. · Det åpnes for kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler. · Fritidsklubber for inntil 20 personer innendørs om gangen tillates.

Skjenking til 22

Etter et halvt år med stengte kraner kan det fra onsdag igjen serveres alkohol i hovedstaden. Det blir mulig å servere alkohol frem til klokken 22.

— Vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og et stort steg tilbake til den hverdagen og det bylivet som vi har savnet så lenge. Det vi gjør nå, vil få mange tilbake i jobb. Det betyr veldig mye, sier Johansen.

Smittetrykket i Oslo har falt betydelig den siste tiden. Samtidig er antallet sykehusinnleggelser på vei ned, og stadig flere av byens innbyggere blir vaksinert.

– Alt tyder på at vi nå ser slutten på den unntakstilstanden vi har levd under det siste året, sier Johansen.

FHI advarte mot skjenking

FHI rådet Oslo kommune til å vente med å åpne for alkoholservering før effekten av 17. mai-feiringen var vurdert.

I den oppdaterte koronaforskriften for Oslo kommune kommer det fram at Folkehelseinstituttet mente det var best å vente med å åpne for skjenking.

På pressekonferansen forsvarte byrådslederen avgjørelsen om å ikke høre på FHIs anbefaling.

– Det er helt riktig at FHI har gitt en vurdering om å utsette åpning av skjenking, og at smittevernoverlegen ønsket å skille mellom utendørs og innendørs skjenking, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han viser til at byrådet må ha tiltak som er forholdsmessige, og at smittetallene har gått ned. Også tilliten befolkningen har til reglene, har bidratt til at byrådet fatter et annet vedtak enn det FHI anbefalte.

– Vi oppfattet det som veldig riktig nå å treffe dette tiltaket, sier Johansen.

Lettelser for kulturlivet

Byrådet vil åpne museer, kinoer, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder fra 26. mai i trinn 2 av gjenåpningen av Oslo.

Dette var en del av byrådets opprinnelige plan, og fredag kunne byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortelle at politikerne åpner både museer, kinoer, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Det samme gjelder gallerier og annen utsalg av kunst.

Med åpningen følger enkelte begrensninger. Kinoer, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpne for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

Museer og gallerier kan åpne, med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Det åpnes for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

– Kan ikke åpne alt

Byrådsleder Raymond Johansen sier det vil være noen som er skuffet når Oslo åpner opp neste uke. Blant annet breddeidretten, som fortsatt vil være stengt.

– I dag er en gledens dag for mange. Så er det nok også noen som er skuffet. Blant annet breddeidretten for voksne vil i stor grad fortsatt være stengt ned. Her er det i stor grad nasjonale regler som legger føringer, sier Johansen.

Byrådslederen understreker at de ikke kan åpne alt med en gang.

– Noe av det viktigste framover blir å unngå for rask økning i mobilitet. Derfor kan vi ikke åpne alt vi ønsker samtidig, sier Johansen.

Det har lenge vært et mål for byrådet at Oslo ikke skal stenge ned igjen etter å ha startet en gjenåpning.

– Men kan jeg i dag garantere at vi ikke igjen må innføre strenge tiltak? Nei, det kan jeg dessverre ikke, sier Johansen, og peker på at Oslo har måttet håndtere til tider svært høye smittebølger.

– Vi må tilpasse våre planer til situasjonen her og nå. Derfor valgte vi i første omgang å dele opp trinn to. Vi kan også måtte justere på gjenåpningsplanen ut fra utviklingen framover, sier han.