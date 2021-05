Dramatikken som ikke blir vist på TV: – Jeg var redd for å bli lam

Lørdag kveld er det klart for finale i Kompani Lauritzen. Av totalt 14 rekrutter gjenstår nå kun fem kompanijegere i oransje beret, og etter et siste oppdrag vil én av disse stå igjen som vinner av konkurransen.

De fem som skal kjempe om førsteplassen er komiker og skuespiller Jakob Schøyen Andersen (31), TV 2-anker og reporter Siri Nilminie Avlesen-Østli (37), forfatter og influencer Linnéa Myhre (31), skuespiller Carl Martin Eggesbø (25) og forfatter og «superlærer» Håvard Tjora (43).

Trodde det verste var over

Sistnevnte får en noe mer dramatisk avslutning på oppholdet ved Setnesmoen leir enn de andre. I år som i fjor skal deltakerne utføre et fallskjermhopp fra fly, og selv om fallskjermen løser ut, går det meste annet galt for 43-åringen.

TVINN: Håvard Tjoras fallskjermstropper tvinnet seg, men dette klarte han å rette på. Foto: TV 2

– Det var mange følelser på én gang. Jeg husker at jeg var veldig redd før jeg hoppet, men da fallskjermen løste ut og jeg fikk rettet opp tvinn-en i stroppene, så kjente jeg på en ekstrem lykkefølelse. Da tenkte jeg at det verste var over, begynner Tjora.

Det var det imidlertid ikke. For i stedet for å drive mot jordet han skulle lande på, sørget et plutselig skifte i vindretning for at han drev baklengs og vekk fra det planlagte, trygge landingsområdet.

FEIL RETNING: Her driver Håvard Tjora i feil retning - vekk fra den trygge landingsplassen og mot en hage. Foto: TV 2

– Først tenkte jeg: «Det går sikkert bra … Jeg lander jo ikke på det huset der». Men da jeg drev nærmere og nærmere, så gikk det opp for meg at dette kunne gå skikkelig galt. Jeg rakk likevel ikke å bli panisk redd, men like før jeg lander, så ser jeg alle de tingene som gjør landingen skummel: Hus, gjerde, uthus, steiner, tre, ramser Tjora opp.

– Redd for å bli lam

Utrolig nok lander han på en gressflekk, men får for lite plass til å gjøre en rulle for å dempe fallet, slik de har lært. I episoden ser man at Tjora lander, og deretter raskt er oppe på beina igjen. I virkeligheten var det mer dramatikk knyttet til hendelsen.

HAGE-LANDING: Tjora lander i hagen til noen i stedet for å lande på det tiltenkte jordet. Foto: TV 2

– Jeg lander jo stiv som en stokk, og fallskjermen drar meg bakover så jeg smeller ned i bakken og slår hodet kraftig, forteller han.

Tjora forklarer at overkroppen hans «spretter» opp etter det voldsomme sammenstøtet med bakken, og GoPro-kameraet blir slått av hjelmen.

– Jeg smalt hodet så hardt at alt gikk litt i sakte film, jeg ble redd for at jeg hadde skadet meg skikkelig, for jeg hadde jo ikke falt på den måten siden jeg var barn, begynner Tjora.

– Da kjente jeg at det gjorde skikkelig vondt i ryggen, en stikkende smerte i korsryggen, og ble med ett redd for at jeg hadde skadet meg skikkelig – jeg var redd for å bli lam. Derfor skyndte jeg meg opp på beina for å kjenne om jeg var like hel, forklarer han.

Høy på adrenalin

Høy på adrenalin sto Tjora på begge bein da produksjonen kom løpende til.

PÅ BEINA: Her er Tjora oppe og står etter fallet. Foto: TV 2

– De var tydelig lettet over å se meg stå oppreist, forklarer Tjora.

Han fortsatte finaleoppdraget, men ble sendt til lege da ryggsmertene ble verre.

– Jeg kunne ikke rette meg opp til slutt, så vi ble litt redde for at det var en nerve i klem, eller et brudd. Det viste seg at noen sener rundt ryggsøylen var strukket, forklarer 43-åringen.

– Må tåle steken

Tjora forteller at han slet med smerter halvannen måned etter hendelsen, og at han fortsatt er stiv i ryggen, men at smertene har avtatt.

Til tross for at Kompani-opplevelsen fikk en dramatisk avslutning, bærer ikke Tjora nag til verken TV 2 eller produksjonsselskapet Seefood.

– De har vært flinke til å følge opp, med tilbud om legehjelp og fysioterapi. Også tenker jeg litt sånn: Er du med på leken, må du også tåle steken. Jeg var klar over at det er en viss risiko ved å bli med på noe sånt, selv om jeg aldri hadde sett for meg at det var dette som skulle skje, avslutter Tjora.

Alltid en risiko

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, sier at det alltid vil være en risiko for at skader kan oppstå under en TV-produksjon, både i situasjoner hvor man vet det er høy risiko, men også i tilfeller hvor risikoen blir vurdert som liten. Han forsikrer om at alle nødvendige risikovurderinger og sikkerhetstiltak var ivaretatt under fallskjermøvelsen.

– Alle produksjoner som gjøres for TV 2 skal kartlegge og vurdere alle farer og mulig risiko knyttet produksjonen av programmet. Produksjonsselskapet sørger for at denne kartleggingen og nødvendige sikkerhetstiltak blir gjennomført på en god måte. Og det har produksjonsselskapet også gjort i dette tilfellet, forklarer Dahl til TV 2.

UNDER OPPLÆRING: Alle deltakerne ble grundig drillet i et todagers intensivkurs i fallskjermhopping. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Leide inn firma

Under fallskjermhoppingen hadde produksjonen leid inn et eget firma, godkjent og sertifisert for sivil hopping med rundskjerm, for å ivareta sikkerheten til deltakerne under øvelsen. I tillegg var det ambulanse på stedet.

– All opptrening og hopping gjøres i henhold til gjeldende prosedyrer og regler. Noe som også i dette tilfellet ble fulgt og godkjent. Deltagerne fikk et todagers intensivt kurs der de lærte, terpet og drillet på alt fra hvordan de skal hoppe, komme seg ut av en tvinn, til å trekke i reserveskjerm og landingsfall.

KURS: Her lærer deltakerne prosedyre for fallskjermhopping. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Vurderer om deltakerne kan hoppe

Deltagerne ble på bakgrunn av dette vurdert skikket eller ikke.

– Er instruktørene i tvil om en deltager er skikket får de ikke hoppe, forsikrer Dahl.

– Hvilke konsekvenser har hendelsen fått?

– Vi gjør alltid grundige evalueringer av øvelsene og sikkerhetsopplegget både underveis og etter hver sesong, og tar med oss disse erfaringene i det videre arbeidet med serien. Det er for tidlig å si hvilke oppgaver og justeringer vi vil gjøre opp mot en eventuell ny sesong.

