Neste fire ganger så mange nordmenn kjøper en bruktbil fremfor en helt ny bil.

De siste årene har elbilene gjort sitt inntog i bilmarkedet. Særlig blant de nye bilene. Der er mer enn halvparten av alle solgte nå elbiler.

Det er nå rundt ti år siden elbilene virkelig begynte å gjøre seg gjeldende på salgsstatistikken over nye biler. Dette bidrar i sin tur til at det også finnes mange brukte elbiler på markedet. Akkurat nå langt over 10.000 stykker.

Og du finner dem i alle prisklasser. Du kan få en Nissan Leaf for under 50.000 kroner og du kan få Porsche Taycan til 1,8 millioner – og selvfølgelig mye i mellom.

Markedet har forandret seg

Utvalget av brukte elbiler har økt kraftig de siste årene. Dette vil bare fortsette. Blant annet fordi mange av de som kjøper ny elbil, bytter inn en gammel.

Det gjør at markedet har endret seg. På enkelte modeller kan du virkelig gjøre gode kjøp. Det gjelder særlig de som kanskje blir oppfattet som "gamle", men som ikke nødvendigvis er det.

Endel biler oppfattes også nå som litt ukurante, ofte fordi de har begrenset rekkevidde og/eller fordi de ikke kan hurtiglades.

Ford Focus Electric floppet som nybil, det er også mildt sagt stille rundt den i bruktbilmarkedet. Det gir muligheter for gode kjøp.

Her kan du gjøre gode kjøp

Dette setter naturligvis noen klare begrensninger. Men samtidig: Hvis du primært er ute etter en elbil til småkjøring og bruk i nærområdet, vil du sannsynligvis kunne klare deg helt fint, i alle fall hvis du har en annen bil i tillegg:

Modeller som Mercedes B-klasse, Ford Focus Electric, første generasjon e-Golf og Leaf, Mitsubishi i-MiEV og VW e-Up! er absolutt ikke rekkevidde-mestere. Men de kan fortsatt gjøre jobben for veldig mange, til en rimelig penge.

Den glemte elbilen forsøkte seg igjen

Har ingen importør

Opel Ampera-e er en bil som har gått mye ned i pris. Usikkerhet rundt batterikapasiteten og utnyttelsen av batteriene, har gitt ekstra verditap der det siste året. Ampera-e er også borte som nybil, det påvirker bruktprisene. I forholdet pris/rekkevidde, får du virkelig mye bil for pengene her.

Det samme gjelder naturligvis søstermodellen Chevrolet Bolt, men her skal du også være klar over at denne ikke har noen regulær importør til Norge. Usikkerhet rundt garantier er en usikkerhetsfaktor her, denne skal derfor være en god del billigere enn Ampera-e.

Norsk forhandler måtte dumpe 60 biler – tapte milliarder

Opel Ampera-e var en tid den hotteste elbilen på markedet. Nå har den falt mye i verdi.

Har vært en rivende utvikling

Men, som kjent, kan bruktbilkjøp også være litt skumle greier. Av flere årsaker. Biler går jo i stykker og kan by på potensielt mye påkost om man er uheldig. Dessuten har jo utviklingen vært rivende også på dette området. En elbil fra 2011, er ikke helt det samme som en elbil fra 2021.

Det er endel ekstra ting man bør være klar over og tenke på før man kjøper brukt elbil, kontra bensin- og dieselbiler.

I videoklippet øverst i denne saken får du våre beste tips for hva som er viktig å vite, før du skaffer deg en brukt elbil.

Les også: Én ting skal du ikke gjøre etter å ha spritet hendene...

Video: Derfor kan du spare mye ved å eie elbil