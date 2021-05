Presset Obos-sjef: – Jeg driver ikke med cowboymetoder

Mange Obos-medlemmer mener at Norges største utbygger ikke lenger gir vanlige folk muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet. Nå gjør flere opprør mot konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, og mener han driver Obos med rufsete metoder.

I programmet «Ærlig talt» svarer han på opprøret blant medlemmene i Obos.

– Folk må ha høyst forskjellig oppfatning av meg og min lederstil. Min jobb er å gjøre det beste for medlemmene i Obos. Og så er det sånn at folk må få mene det de vil, sier han.

BLE GRILLET: Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj ble grillet i programmet Ærlig talt av programleder Yvonne Fondenes (t.h) Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Noe av det du fikk mest kritikk for var måten du prøvde å kuppe generalforsamlingen på. Hvordan reagerte du på det?

– Dette var ikke noe forsøk på kupp, det jeg gjorde var å gjøre medlemmer i Obos, som var ansatt i Obos, oppmerksomme på at de hadde mulighet til å stille på generalforsamlingen. Om de skulle stille og hva de skal stemme på den generalforsamlingen, bestemmer de helt selv, svarer Obos-sjefen.

– Men det er det du beskyldes for. Manøveren går innunder kategorien lovlig, men for dine eiere, for folk der ute, oppfattes det kanskje litt som sånn cowboymetoder?

– Jeg vil ikke si at det er cowboymetoder å gjøre dine ansatte oppmerksom på at de har mulighet til å stille på generalforsamling i den organisasjonen de faktisk er medlem i.

– Bruker ikke cowboy-metoder

NRK har publisert flere avslørende saker om Obos de siste månedene. Obos solgte blant annet en hel boligblokk til et kommersielt utleieselskap, den saken granskes nå av KPMG etter beskyldninger om kameraderi.

– Den saken vil jeg ikke kommentere, den er under granskning, sier Siraj.

– Men det dukker stadig opp saker i mediene hvor det stilles spørsmål ved om du er uryddig, og bruker cowboymetoder. Gjør du det?

– Nei, jeg bruker ikke cowboymetoder, sier han.

Han sier videre at han som leder må tåle at folk stiller spørsmål ved han og hans person, men at det er andre som må vurdere om han har den tilliten som skal til for å lede Obos-organisasjonen.

Byr politikere 10 millioner for å snu i byggesak

I mars i år skrev Moss Avis om Obos Block Watne som tilbydde politikerne i Moss kommune 10 millioner kroner for å snu i en byggesak.

– Sikkert ikke ulovlig det heller, men det ser rufsete ut?

– Det er ikke spesielt rufsete å tilby og erstatte landbruksjord som vi bygger ned med ny og god landbruksjord. Det gjør man hver eneste dag i forhandlinger med kommunene, svarer Siraj.

Obos-sjefen ble også denne måneden trukket fram av Dagsavisens politiske redaktør, som minnet om en 20 år gammel sak der Siraj kobles til det som karakteriseres som historiens største boligskandale i Oslo, salget av sykehusboligene.

– Ser du at det tegnes et bilde av deg der ute, der inntrykket er at du å drive litt cowboyvirksomhet?

– Igjen, folk må få mene det de vil om meg. Den saken er 25 år gammel. Da jobbet jeg som byrådssekretær på oppdrag og gjorde en jobb på vegne av noen andre. Folk må få lov til å mene det de vil, min jobb i dag er å gjøre det beste for Obos sine medlemmer, sier han.

Vil ikke beklage

– Hvis det er slik at mange av dine 500.000 eiere, sitter med et inntrykk av at Obos-sjefen driver med litt rå metoder, driver med litt cowboyvirksomhet, hva vil du si til dem?

– De kan stole på at vi ikke skal drive med cowboyvirksomhet, svarer Siraj.

– Poenget er ikke om du har drevet cowboyvirksomhet, poenget er hvis det er det inntrykket som er skapt av deg der ute. Hvis dine eiere sitter med det inntrykket etter å ha lest alle sakene om deg i media, har du tenkt på at du kanskje vil beklage?

– Det eneste jeg kan si er at jeg står på, sammen med de flotte ansatte i Obos, for å gjøre en god jobb for medlemmene, sier han.

Nesten fem millioner i lønn

Obos-sjefen ser ingen grunn til å beklage til sine medlemmer. Han peker på at de kan bli bedre på dialogen med medlemmene.

– Vi må se på hvordan vi kommuniserer med dem, om det er noe med min tone i kommunikasjonen med medlemmene som må være annerledes, sier Siraj.

– Syns du selv du gjør en god jobb som Obos-sjef for dine 500.000 medlemmer?

– Det må noen andre vurdere enn meg.

– Men du får nesten fem millioner i lønn for den jobben. Synes du det er rimelig når det stormer så mye rundt deg som det gjør nå?

– Den lønnen jeg har er høy, men hvor vidt den er rimelig i forhold til min rolle, får noen andre avgjøre.

– Men det er vel en tanke at statsminister Erna Solberg, som leder landet med fem millioner mennesker, har en lønn på 1,6 millioner, mens du gjør jobben for 500.000 medlemmer og skal ha fem millioner for å gjøre den jobben?

– Lønnen min er satt av noen andre.

– Men du kan jo si nei?

– Jeg jobber i Obos for å bygge et bedre samfunn og bidra til å oppfylle boligdrømmen, det er ambisjonen vår. Og lønnen min fastsettes av noen andre, sier han.

Onsdag kveld har OBOS invitert til åpent medlemsmøte, hvor konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj skal svare på spørsmål fra medlemmene.